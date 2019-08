Alain Destours primé à Hawaï avec un marlin bleu pesant plus de 195 kg

PÊCHE. Un équipage calédonien composé d’Alain Destours, de Daniel Pennel et d’Yves Armand (photo de gauche) faisait partie la semaine dernière des 41 bateaux engagés sur la 60e édition du Hawaiian International Billfish Tournament, l’un des plus gros rendez-vous mondiaux de pêche au gros au large de l’île de Kona. Si la compétition a été remportée par la doublette Martin et Mitchell Firestein sur leur embarcation Laguna Niguel Billfish Club, avec un total de 1 600 points, les pêcheurs du Caillou n’ont pas été en reste avec la plus belle prise des cinq jours de compétition, un marlin bleu pesé à 431 livres, soit 195,5 kg (photo de droite). Ramenés au port, les poissons de plus de 300 livres (136 kg) étaient comptabilisés pour le score de l’équipe alors que ceux en dessous de ce poids devaient être tagués et relâchés pour permettre d’engranger des points. Le bateau Cagous CNC Espadon New Caledonia a ainsi également attrapé et tagué un marlin bleu de 150 livres (68 kg). Avec sa prise record, Alain Destours repart d’Hawaï avec trois premiers prix, dont forcément celui du plus gros marlin pêché (photo de droite), le Duke Kahanamoku Memorial Award.

Photos DR