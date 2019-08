Alexis Mathieu remonte sur le tatami...

Un judoka calédonien au sol, recroquevillé sur le tapis, se tenant le bras pendant que son adversaire est désigné champion de France juniors, après à peine une minute de finale. Cette image inquiétante date du 3 mars dernier à Villebon-sur-Yvette et semble déjà appartenir à un lointain passé.

Il n’a pas fallu très longtemps à Alexis Mathieu pour se relever. Un peu plus pour récupérer, entre opération et rééducation, mais désormais il compte bien poursuivre sa marche en avant

« Ma reprise se passe bien, rassure le jeune homme. Je retrouve petit à petit des sensations, mon épaule s’est très bien rétablie. »

« Pas impossible »

Lundi 5 août, sur le tatami d’Houlgate aux côtés des meilleurs Français, le combattant de l’Insep a donc repris le cours de sa carrière là où il l’avait laissée, ou presque. Quelques tournois internationaux manqués, une sélection pour l’Euro juniors (12 au 15 septembre en Finlande) qui devrait logiquement lui échapper, mais à part ça, Alexis est redevenu judoka à temps plein avec des ambitions aussi élevées qu’avant cette interruption imprévue.

« Je ne sais pas encore quand je ferai mon retour en compétition mais ça ne devrait pas tarder. Mon objectif principal, ce sont les France seniors 1re division en fin d’année (2 et 3 novembre à Amiens, NDLR). Mais avant, j’espère être sélectionné pour les Mondiaux juniors. »

Une sélection qui n’aurait fait aucun doute en mars dernier après 30 secondes de combat en finale des France juniors face à Eniel Caroly alors que le Cagou venait de marquer un waza ari d’entrée.

L’expérience de l’année passée

Une sélection plus compliquée à obtenir après cinq mois d’absence. « Plusieurs facteurs entrent en jeu mais ce n’est pas impossible », précise Alexis, très motivé.

Parmi ces facteurs, il faudra bien entendu qu’il démontre qu’il a retrouvé un niveau suffisant, durant ces deux semaines de stage dans le Calvados, et après en compétition.

Il faudra aussi qu’aucun autre junior de -90 kg (lire ci-contre) ne démontre qu’il mérite davantage sa place que le double vice-champion de France de la catégorie, également médaillé de bronze national senior. Le passé récent d’Alexis en équipe de France pourrait ensuite jouer en sa faveur.

Il y a un an, il avait enchaîné Euro (individuel et par équipes) et Mondiaux (par équipes) juniors avec un certain bonheur puisqu’il était tout de même revenu avec une médaille d’argent continentale par équipes.

Il avait ensuite participé au prestigieux Tournoi de Paris Élites et avait sorti le redoutable Chinois Xunzhao Cheng au 1er tour.

De quoi donner des idées, dans les semaines qui viennent, aux sélectionneurs au moment de composer l’équipe qui défendra les couleurs tricolores au Maroc. En attendant, Alexis Mathieu est debout et regarde vers l’avenir.