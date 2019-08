Antoine Albert et Corto Dumond pas en verve

WINDSURF. Les planchistes calédoniens Antoine Albert et Corto Dumond ont pris part la semaine dernière à la 2e étape du circuit mondial de freestyle de la Professionnal Windsurfers Association (PWA), du côté de Fuerteventura, dans les îles espagnoles des Canaries, au large du Maroc. Dans des conditions inhabituelles pour l’endroit, avec un vent de terre peu consistant et qui soufflait par rafales, difficile pour les Cagous de prendre leur envol. Cinquième l’année dernière, Antoine Albert (25 ans) a cette fois-ci passé deux tours du tableau final avant de tomber en duel contre le champion du monde en titre, le Vénézuélien Gollito Estredo. Il s’incline de trois petits points pour échouer à la 13e place. Corto Dumond (17 ans), pour sa part, n’a passé qu’un tour et termine 17e. Le prochain rendez-vous de la saison, et non des moindres, est la dernière étape en Allemagne, sur le site mythique de Sylt, fin septembre. Actuellement, au classement général, Antoine pointe au 15e rang et Corto au 22e.