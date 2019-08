Aux Oceania, les Cagoues rêvent du titre

Elles veulent voir encore plus loin. Alors que les Oceania démarrent dimanche, à l’Arène du Sud de Païta, les U17 et U19 calédoniennes espèrent bien décrocher le titre. En ligne de mire ? Le billet qualificatif pour le tournoi intercontinental qui se tiendra l’année prochaine. « L’objectif, clairement, c’est de gagner car on n'est jamais très loin. Comme en 2014, où on perd face à la Nouvelle-Zélande… », rappelle Olivia Vaitanaki, responsable du Pôle espoir.

Mais, depuis, la situation a considérablement évolué sur la Caillou. Le Pôle espoir de handball a vu le jour en février 2015. Une structure qui permet ainsi aux jeunes Cagoues de rêver un peu plus de la plus haute marche du podium et ainsi de s’envoler vers la prochaine compétition internationale. « Les entraînements sont plus intensifs, plus cadrés. Cette compétition va notamment permettre de juger le travail accompli ces dernières années », détaille l’ancienne joueuse professionnelle.

Juger le travail accompli et asseoir la domination du Caillou dans la région alors que deux purs produits de la formation calédonienne, Cassidy Chambonnier et Suzanne Wajoka, font déjà le bonheur des équipes de France jeunes. « Au niveau national, la réputation est faite mais il est important de développer notre réputation au niveau de l’Océanie dorénavant », poursuit Olivia Vaitanaki.

Cinq matchs à jouer

Et cela passera par des victoires. Les U17 devront ainsi battre l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et Tahiti. De leur côté, les U19 affronteront l’Australie, la Nouvelle-Zélande, les Fidji, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et les Samoa américaines. Des équipes dont le niveau est parfois difficile à évaluer pour les entraîneurs. « On essaye de suivre au maximum, notamment sur les réseaux sociaux, l’évolution des autres équipes. Ce n’est pas toujours facile, on verra ce que ça donne, poursuit la cheffe de file du handball calédonien. Mais sans surprise, l’Australie et la Nouvelle-Zélande seront des concurrentes sérieuses pour la victoire finale. Elles font partie des favorites. »

Malgré tout, à domicile, les Cagoues devraient pouvoir compter sur leurs supporters. « Tout est fait pour que ce soit une belle fête, avec un maximum de monde. L’année dernière, on avait été surpris lors des Oceania masculins. On espère avoir autant de monde, si ce n’est plus », glisse Olivia Vaitanaki, qui rappelle ainsi que les matchs des équipes calédoniennes sont programmés à 18 heures et 20 heures. Une belle manière d’achever la journée… avant une grande fête le 16 août prochain ?

Claire Gaveau

Le programmme

NCL - Fidji (11 août à 18 heures)

NCL - Australie (12 août à 18 heures)

NCL - Nouvelle-Zélande (13 août à 18 heures)

NCL - PNG (14 août à 18 heures)

NCL - Tahiti (15 août à 18 heures)

Pour les moins de 19 ans :

NCL - PNG (11 août à 20 heures)

NCL - Nouvelle-Zélande (12 août à 20 heures)

NCL - Australie (13 août à 20 heures)

NCL - Fidji (14 août à 20 heures)

NCL - Samoa américaines (15 août à 20h)