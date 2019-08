Avant le Japon, les Australiens ont décidé de prendre leurs quartiers à Nouméa

Écarquillement et dilatation de la pupille garantis. Non, pas de « fake news » à l’horizon, l’équipe d’Australie s’apprête bel et bien à fouler le sol calédonien à partir du vendredi 23 août, dans le cadre de sa préparation avant le début de la 9e Coupe du monde, au Japon. Les Wallabies repartiront le 5 septembre pour un match amical sur leurs terres face aux Samoa et attaqueront ensuite la compétition le 21 septembre face à Fidji.

Certes, ce n’est pas la première fois qu’une équipe nationale de rugby vient suer sur le Caillou (voir ci-contre) mais qu’une nation majeure de l’ovalie choisisse cette destination à quelques semaines du plus grand rendez-vous planétaire, c’est clairement une première ! Au total, 59 Aussies vont faire le déplacement, 35 joueurs pour 24 encadrants (staff technique, médical, préparateurs physiques…).

Le jeu des relations

« J’ai été avisé de la chose au début de l’année, explique Pierre Forest, à la tête de la Direction de la jeunesse et des sports au gouvernement. Ça s’est fait via Nouvelle-Calédonie tourisme, un ancien membre installé en Australie a su que les Wallabies cherchaient un camp pour leur préparation terminale, quelque chose à l’extérieur de leur territoire. Ils pensaient aux États-Unis puis cette personne leur a suggéré la Calédonie. Ce sont les relations amicales entre les uns et les autres qui ont permis que cela se fasse. »

Fin avril, le manager de l’équipe, Patrick Molihan, est venu trois jours à Nouméa pour visiter les installations. Puis au mois de juin, lors du tournoi Aircalin Classic Rugby Cup, une délégation australienne a participé à l’événement et le francophone Anthony Hill, ancien joueur de Béziers et de Narbonne, prend une nouvelle fois des informations sur les différents lieux.

Il se trouve que le sélectionneur des Wallabies, Michael Cheika, en poste depuis 2015, parle très bien français pour avoir été joueur à Castres au début des années 90, puis entraîneur du Stade français durant deux saisons entre 2010 et 2012. Et sa décision tombe mi-juillet : c’est bien chez nous que ses troupes vont parfaire leur condition avant le Mondial.

Un conteneur plein d’appareils de musculation

Pour ce faire, ceux qui viennent de battre nettement les All Blacks pour la dernière journée du Rugby Championship (47-26) ne viennent pas les mains vides. Un conteneur d’appareils de musculation les accompagne pour meubler à leur convenance la salle jouxtant le vélodrome de Magenta.

Et près de 200 mètres carrés de tapis épais serviront à aménager des zones d’exercice et de récupération au stade Numa-Daly où ils s’entraîneront, ou à l’hôtel Château Royal où ils vont résider. « Ils m’ont demandé de trouver 100 mètres carrés de tapis supplémentaires, indique Pierre Forest. Je vais voir avec le judo et le karaté. »

De son côté, la Ligue calédonienne attend maintenant patiemment que l’encadrement des Wallabies valide la présence des écoles de rugby locales au stade Numa-Daly pendant certains entraînements. Histoire que leur passage profite à tous.

Fabien Lefranc

fabien.lefranc@lnc.nc