Bastien en argent, Chabal au pied du podium

Va’a. La troisième journée des championnats du monde de longue distance, qui se déroulent cette année en Australie, était la plus remplie pour les Calédoniens avec pas moins de quatre courses disputées, toutes en V1. Sur le plan d’eau de Mooloolaba, Tepua Chabal (à droite) échoue en 4e position chez les juniors en 1 h 52’40, à près de 11 minutes de l’Australienne Ada Nebauer. En master 50, Sonia Dufus termine 6e en 2 h 01’58, avec plus de 19 minutes de retard sur la Tahitienne Mahinatea Lorfevre Épse Cowan. Chez les hommes, Fabien Larhantec accroche la 5e place en master 40, après 1 h 31’32 de course et à plus de 3’50 de l’Hawaïen Manny Kulukulualani. Et, le meilleur pour la fin, Bernard Bastien (à gauche) débloque enfin le compteur à médailles calédonien en master 60, avec une très belle 2e place en 1 h 39’08, plus de 4 minutes après le Tahitien Rudolph Bernadino. Photos DR