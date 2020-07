Becs de cane et bossus au rendez-vous

PÊCHE. De vendredi soir (19 h 55) à samedi matin (8 heures) a eu lieu, au large de la plage de Franco, le concours annuel organisé par la mairie de Pouembout. Bilan, malgré le temps incertain et des vents assez soutenus : 877 pièces, pour un total de 947 kilos de poisson ! Le vainqueur est l’équipage Number One (formé par Francis Robin, Yvan Robin et Gilles Guilman), avec 124,9 kilos, suivi par les Pirates Franco et par la Team Croch’lo. « La nuit a été très froide, mais nous avons bien rigolé... Tout le monde a été récompensé, nous avons vraiment trouvé ça super », a réagi Christina Duffieux, de Pouembout, qui participe tous les ans à ce concours. Un rassemblement au cours duquel une minute de silence a été observée pour Jean Jean Gilles, parti il y a quelques jours d’une maladie et qui, originaire de Pouembout, était présent chaque année à la compétition.