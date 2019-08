Caillet et Papin gagnent en expérience

Les deux Cagous participaient ces dernières semaines à des étapes de Coupe d’Europe jeunes de vitesse. Le week-end du 20 juillet, ils étaient tous les deux à Tarnow, en Pologne, où Tomy Papin a pris une très belle 4e place en cadets pour un meilleur temps de 7’’03 sur la compétition. En juniors, Elliot Caillet a fini 8e après être tombé en quarts de finale, avec un temps de 7’’14 en qualifications. Le week-end dernier, ils remettaient ça sur le mur de 15 mètres d’Imst, en Autriche : Tomy s’est classé 20e en réalisant 9’’89 en qualifications et Elliot termine 6e après sa défaite en quarts de finale et un temps de 7’’32. Au total des trois étapes de la Coupe d’Europe, Tomy Papin prend la 9e place au classement général des cadets, et Elliot Caillet la 6e place en juniors.