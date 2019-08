Cassidy Chambonnier récolte le bronze

L’équipe de France féminine des moins de 17 ans n’aura pas passé un été tout en or finalement. Titrée fin juillet en Azerbaïdjan pour le Festival olympique de la jeunesse européenne (Foje), la troupe entraînée par Laurent Puigségur, invaincue jusque-là, a chuté samedi en demi-finale de l’Euro U17 qui se disputait en Slovénie. Les « Pépettes » n’ont cédé que d’un but face aux Suédoises (19-20) dans une rencontre accrochée où la demi-centre calédonienne Cassidy Chambonnier n’a pas fait trembler les filets. La pensionnaire du Pôle espoirs de Fleury-Loiret, près d’Orléans, s’est rattrapée lors de la petite finale dans la nuit de dimanche à lundi en participant, avec 3 buts inscrits, à la belle victoire des Bleuettes face aux Danoises (28-21). L’ancienne membre du Pôle espoirs de Nouméa termine la compétition avec une médaille de bronze autour du cou et un bilan de 20 buts inscrits en sept matchs disputés. Photo European Handball Federation