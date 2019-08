Championnats des jeunes à N’Dû

Cricket. Reprenant une formule qui a fait ses preuves l’an dernier, le Comité national de cricket organise ce week-end au stade de N’Dû les championnats provinciaux et territorial des jeunes. Deux catégories d’âge sont prévues, moins de 12 ans et moins de 17ans, avec des équipes qui peuvent être mixtes. Les deux provinces concernées sont celles du Sud et des Iles, le Nord n’ayant pas de compétitions jeunes.

Les couleurs de chacune des trois Iles seront défendues par une équipe, AS Kirikitr (Lifou), Olympique (Maré) et Wain Wabay (Ouvéa) pour les 12 ans, Fusion Kirikitr-Jua E Hnawé (Lifou), Olympique (Maré) et Uniforme Fayaoué (Ouvéa) pour les 17 ans. Pour le Sud, Nouméa est représentée en force chez les 12 ans avec JS Ouvea, Fusion Beirumas-Oriane et AS Wetr. Du côté des 17 ans, Kwingnii Espoir de l’île des Pins côtoie Fusion Magenta-Yaté et AS Beirumas de Nouméa.

Deux catégories d’âge

Les deux titres provinciaux seront attribués ce matin avec une demi-finale programmée à 7 h 30. Le vainqueur affrontera ensuite l’équipe épargnée par le tirage au sort et qualifiée directement pour la finale prévue à 9 heures. Pour les deux catégories d’âge, la formule adoptée est celle de 2 tapées de 50 lancers par équipe, tant en demi-finale qu’en finale. Au-delà de désigner les champions, les tournois provinciaux serviront à déterminer la composition des deux poules du championnat territorial qui débutera dans la foulée.

La poule A sera composée des 1er et 3e du Sud en compagnie du 2e des Iles. Quant à la poule B, elle sera formée par les 1er et 3e des Iles ainsi que du 2e du Sud. A partir de 10 h 30 et jusqu’à 15 heures, chacune des équipes affrontera les 2 autres dans sa poule.

Selon le classement aux points établi, les demi-finales croisées entre 1er et 2e des poules sont prévues à 7 h 30 demain matin suivies à 10 heures par les deux finales.