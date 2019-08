Claude Pita, dernier round

Le boxeur de Boulouparis est décédé en début de semaine. Claude Pita avait enfilé les gants à la fin des années 60 au club de l’ASLN de Thio, dans la catégorie des poids mouches (moins de 51 kg), avant de rejoindre ensuite les rangs du club de RFO Nouméa. Il a participé à deux éditions des Jeux du Pacifique en 1971 à Papeete et en 1983 à Apia, aux Samoa. C’est à Tahiti qu’il avait décroché une médaille de bronze dans sa catégorie. « Il était pour tous un bon copain toujours prêt à rigoler, quelqu’un de jovial et de sympathique », décrit Gérard Cauville qui l’avait entraîné au sein de la sélection calédonienne au début des années 80. Le journal présente ses condoléances à la famille et aux proches de Claude Pita. Photo Gérard Cauville