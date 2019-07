Colmas et Galea prêts pour la Molokai 2 Oahu

Les deux Calédoniens Clément Colmas et Titouan Galea sont actuellement sur l’île de Maui, à Hawaii, où ils se préparent intensivement depuis une semaine avec leurs stand-up paddle foil. En ligne de mire, la mythique Molokai 2 Oahu, une course de 50 km entre les deux îles de l’archipel d’Hawaii. Ils ne devraient être qu’une quinzaine de rideurs à s’y attaquer en foil, contre près de 130 en stand-up paddle. « On a fait un downwind (lorsque les supistes rament vent dans le dos en surfant la houle, NDLR) avec un jeune local de 18 ans qui nous a carrément déposé cette semaine. Le niveau va être super relevé », prévient Clément Colmas. L’an passé, c’est l’Hawaiien Kai Lenny qui avait remporté l’épreuve en seulement 2 h 52 min et 48 sec. Un record.