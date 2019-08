Corto Dumond s’illustre chez les jeunes à Fuerte

WINDSURF. Les planchistes calédoniens Antoine Albert et Corto Dumond sont actuellement du côté de Fuerteventura, aux Canaries, au large de l’Espagne, où ils participent à la 2e étape du circuit mondial PWA de freestyle.

Si le manque de vent n’a pas encore permis de valider une seule manche depuis mardi soir, Corto Dumond s’est toutefois illustré lors d’une compétition réservée aux freestyleurs de moins de 20 ans, en marge de l’épreuve mondiale, qui doit se poursuivre jusqu’à samedi soir. C’est au même endroit que s’est déroulée la 4e des 6 étapes du championnat de slalom la semaine dernière. Loin derrière le légendaire Antoine Albeau, vainqueur une énième fois, on retrouve trois Calédoniens. Basile Jacquin a terminé 21e grâce à deux belles manches de 7e et de 6e et Damien Cervera 30e.

Nicolas Goyard, souffrant d’une tendinite au bras, n’a finalement pris part qu’à 3 des 9 manches courues afin de se préserver pour les championnats du monde de windfoil IFCA, du 21 au 25 août en Suisse.