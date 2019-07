David Gervolino et Stéphanie Leviette iront en Indonésie

Palembang ? Stéphanie et David ne connaissent pas. Mais est-ce vraiment une surprise ? Hier « matin, avec ma femme on a regardé sur » Google « Street View : ça a un peu l'air d'être la Vallée-du-Tir de chez nous, avec des bâtiments de l'époque... Il y a aussi des scooters et des roulottes partout », se marre David, encore fatigué par la tournée générale payée la veille et par une nuit où il n'a « pas réussi à bien dormir ». Trop excité à l'idée de partir dans trois mois et demi dégommer des quilles dans la deuxième plus grande cité de l'île de Sumatra. Une Vallée-du-Tir indonésienne de presque 2 millions d'habitants...

Avance de 72 quilles et concert à Melbourne

Stéphanie aussi a le sourire. Et le sens de l'humour. « J'avoue que passer de Las Vegas à l'Indonésie, ça va être quelque chose... » L'an passé, la 54e Coupe du monde organisée par QubicaAMF (un fournisseur de bowling) avait eu lieu dans le Nevada, royaume du jeu et du spectacle. Une première pour cette joueuse de bowling au Club jeunesse indonésienne (CJI), également squasheuse à l'Olympique et archère à Dumbéa. « Je suis partout », rigole-t-elle. Ce baptême au niveau international, elle l'avait achevé à la 55e place sur 68, avec une moyenne à 170 points (sur 300 possibles) et une partie de référence à 227. « Cette fois, j'espère faire mieux que ça », lançait-elle hier matin, au lendemain d'un 3e tour de qualification à Ducos « laborieux », où elle n'a « jamais joué aussi mal » mais où elle a néanmoins maintenu son avance sur ses trois concurrentes.

Si on prend uniquement le score total des deux derniers tours, dimanche matin et lundi soir, Stéphanie a fait tomber 2 586 quilles, soit une moyenne de 161,6 quilles pour chacune des 16 parties. Suivent, dans l'ordre, Mylène Mitride (2 514), Falakika Takataï (2 489) et Amandine Mauceli (2 435).

Le mois de novembre s'annonce rempli d’émotions pour « Steph » : elle est censée être en Indonésie du 16 au 24, alors que juste avant, le 15, elle sera « à Melbourne pour un concert de U2 ». Et pas question d'annuler ! « Ça fait dix ans que j'attends de voir ce groupe », après avoir déjà entendu en Australie « Bruno Mars, Maroon 5, Adèle, Ed Sheeran, Coldplay... » Le meilleur souvenir ? « Ça fait un peu midinette, mais Taylor Swift, deux fois en plus ! »

« Tonton René » et le barbecue

Pendant que Stéphanie tentera de rejoindre directement l'Indonésie depuis le Victoria, en rock star, David Gervolino pourrait en faire autant. Car, hasard, lui aussi avait calé des vacances en Australie au moment de la Coupe du monde... Une compétition à laquelle il participera pour la 3e fois d'affilée, après Hermosillo (Mexique) en 2017 où il avait fini 46e sur 64, et donc Las Vegas en 2018, où il s’était classé 68e sur 81 avec une moyenne de 179,8 points et une meilleure partie à 204.

Cette année, comme d'ailleurs douze mois plus tôt, David a failli ne pas être du voyage. Il y a un an, en qualification, il avait devancé sur le fil Roger Ruiz. Lundi soir, c'est son oncle, René Gervolino, qui a été dépassé sur le dernier coup, pour trois petits points : 2 892 (moyenne de 180,7), contre 2 889... « Je fais un spare 9 », c’est-à-dire 9 quilles tombées au premier lancer, puis la 10e au lancer suivant, « ce qui m'a donné un coup supplémentaire où je fais 7 ». Alors que « Tonton René, lui, fait un split 9 », donc 8 quilles tombées, puis une neuvième, en laissant donc sur la piste une dixième quille, fatale, le privant de coup supplémentaire... Boris Capelli (2 867) et Roger Ruiz (2 831) arrivent derrière.

La famille Gervolino se réconciliera autour d'une grillade. « On va faire un barbecue », annonce David. « Et en Indonésie je me rachèterai une nouvelle boule, la mienne est un peu cassée... »

Cassée, mais encore gagnante !

anthony.fillet@lnc.nc