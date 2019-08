David Schavits champion du contre-la-montre

Cyclisme. Ce week-end se tenait le championnat territorial de contre-la-montre avec une vingtaine d’engagés. Sur le parcours de 21,8 kilomètres entre la baie des Piroguiers, sur la route du Sud, et le rond-point de l’Arizona, un peu avant celui de La Coulée, en passant par Plum et la route de la Corniche, les plus rapides ont bouclé leur affaire en moins de 30 minutes. David Schavits (29’53’’06) de l’École calédonienne du vélo (ECV) s’impose au scratch devant Rayann Lacheny (29’57’’42) du VCC Mont-Dore et Christophe Descateaux (31’43’’85) de Ouenghi Sports. Le cycliste de 42 ans a réussi à accélérer sur la fin du parcours et devient champion de Calédonie toutes catégories confondues de la discipline, quand son dauphin, en tête aux temps intermédiaires mais moins en jambes sur la fin, se consolera avec le titre en juniors. Chez les femmes, Régine Saphores (Ouenghi Sports) est sacrée en 38’47’’38 devant Guylaine Burguière (VCC). Photo Gianni Moisson