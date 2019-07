De Geoffroy et Matauli en finale

Hier, Yohan de Geoffroy est celui qui a le mieux tiré son épingle du jeu dans le tableau des simples avec une victoire probante en quart de finale sur le Fidjien Fong (21-5, 21-12) et une autre accrochée en demie sur le Tahitien Louis Beaubois (21-15, 11-21, 21-19), qui avait sorti Ronan Hô-Yagues auparavant. Le grand badiste (1,90 m) affronte aujourd’hui un autre Tahitien, d’un calibre tout autre, en finale : Rémi Rossi. Chez les femmes, Dgeniva Matauli sera opposée à la Tahitienne Coralie Bouttin pour l’or, après avoir écarté la Fidjienne Danielle Whiteside en demie (21-14, 21-10). Johanna Kou (photo) tentera de décrocher le bronze contre cette dernière. En double, Morgan Paitio et Ronan Hô-Yagues joueront le bronze aujourd’hui face à une paire fidjienne, quand Johanna Kou et Dgeniva Matauli chasseront l’or face aux sœurs Whiteside. Enfin, en mixte, duel 100 % cagou pour le bronze entre les doublettes De Geoffroy-Moussy et Paitio-Kou. Photo Anthony Fillet