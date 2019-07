Dernier rendez-vous pour la sélection calédonienne des Jeux

JUDO. On prend les mêmes et on recommence. Ou presque. Car dans le dojo de la Ligue calédonienne de judo, à Magenta, ce sont surtout les combattants qui ont représenté le Caillou lors des Jeux du Pacifique, la semaine dernière aux Samoa, qui prendront part aux championnats de Calédonie open, samedi soir à partir de 18 heures.

Une compétition qui devait initialement se dérouler mi-juillet, avant le grand rendez-vous océanien. « Finalement, on avait décidé de le décaler de peur que certains membres de l’équipe se blessent. On voulait les préserver », explique Gerald Chadfeau, l’entraîneur de la sélection. En tout, une quinzaine de judokas sont attendus sur le tatami, dont ceux qui évoluent en Métropole et qui sont actuellement en vacances sur le territoire, à l’instar des pensionnaires du Pôle France d’Orléans William Fayard et Jason Appavou ou de Ugo Langlois, qui s’entraîne à Marseille.

Hors service

Les expatriés Vincent Neris et Claude Cretin, qui se sont respectivement blessés au sternum et au nez lors des Jeux du Pacifique, ainsi que Rosa Delots, blessée au talon et David Put, qui a ramené la grippe d’Apia, devraient quant à eux faire l’impasse. « On n’aura peut-être pas assez de féminines », déplore Gerald Chadfeau.

Chez les hommes, ils seront alignés chez les moins de 73 kg et plus de 73 kg, deux seules catégories de cet open. Du côté des légers, c’est Jason Appavou, en or aux Jeux, qui sera l’homme à battre, alors que chez les lourds, le capitaine de la sélection Teva Gouriou, qui avait dû se contenter de la médaille de bronze, tout comme William Fayard, partira logiquement favori. Attention toutefois aux «outsiders » restés sur le Caillou.