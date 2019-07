Des beach races à Nouméa pour relancer la discipline

STAND-UP PADDLE. La baie du Kuendu Beach sera le théâtre de la première des trois étapes du nouveau circuit intitulé Nouméa beach races, samedi matin à partir de 9 heures. L’objectif : montrer au public à quoi ressemble la discipline pour attirer de nouveaux pratiquants.

« La majorité de nos courses sont des longues distances qui se passent loin des côtes. Les gens ne nous voient pas et ne savent pas vraiment ce qu’est une compétition de stand-up paddle », expose Benoît Rivière, l’entraîneur du Centre territorial d’entraînement et organisateur de l’événement. D’où la volonté de rassembler les rameurs dans des endroits comme le Kuendu Beach, l’Anse-Vata et la baie de Sainte-Marie, où se dérouleront les deux prochaines épreuves.

« Effet de mode »

Car les chiffres parlent d’eux-mêmes. En 2016 lors de la NRJ Pro cup, ils étaient une soixantaine de rameurs inscrits, contre un peu moins d’une trentaine pour les derniers championnats de Calédonie, en septembre dernier. « Il y a moins de monde en compétition, mais aussi en loisir, pense Titouan Puyo, 3e mondial la saison dernière. C’était peut-être aussi parce que c’était le sport en vogue, un effet de mode. Par exemple en ce moment, j’ai l’impression que c’est le vélo électrique. Il y a un roulement. » Titouan Puyo et Noïc Garioud, qui font partie des meilleurs supistes du circuit mondial, prendront part à la course qui se déroulera sur un parcours de 5 à 6 km, où les participants devront faire le tour de plusieurs bouées avec des passages sur la plage en prime. « Ce sont eux qui font parler du SUP en Calédonie. Les gens sont contents de ramer avec eux », pense Benoît Rivière.

Inscriptions ouvertes jusqu’à vendredi 20 heures sur le site internet eticket.nc.