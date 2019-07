Des champions de l’escalade handisport pour promouvoir la discipline sur le Caillou

Le constat est simple, il n’y a pas ou peu d’handisportifs qui cotoient les structures d’escalade de Magenta et de Koutio. Afin d’attirer ce public cible, la Ligue calédonienne a décidé d’inviter deux porte-parole de l’handi-escalade française et même mondiale : Philippe Ribiere et Solenne Piret.

« On veut montrer qu’en Calédonie, on a la volonté que toute la population puisse participer à l’essor de l’escalade. On invite souvent les champions dits valides pour motiver les jeunes et les moins jeunes. C’était important pour nous de faire ce rééquilibrage en invitant aussi des champions de l’handiescalade », explique Philippe Boquet, le président de la ligue calédonienne. Pendant la vingtaine de jours qu’ils passeront sur le Caillou, ils rencontreront autant les différents hommes politiques et acteurs institutionnels que les membres des associations pour handicapés. « L’objectif, c’est la communication, expose Bassa Mawem, l’entraîneur de l’équipe de Calédonie. Il vont parler un maximum de leur parcours afin de faire rêver les personnes concernées et pourquoi pas, susciter des vocations. »

Démocratisation

Une démarche qui s’inscrit donc dans une volonté de démocratisation de l’escalade auprès des handicapés de tous les horizons. « Pour le moment, le mur de Magenta n’est pas adapté à recevoir ce public, qui représente une infime partie des grimpeurs. Mais c’est justement dans nos plans de leur dédier une partie de la structure. On espère que quand Philippe et Solenne partiront, ce sera fait », poursuit Bassa Mawem.

Et comme une image vaut mille mots, les deux champions feront également quelques démonstrations, dont une demain à 11 h30, puis à 17 heures, à la structure d’escalade de Magenta. « Le message, c’est de montrer que l’on peut faire les mêmes choses. On est ici pour représenter ce qui se fait ailleurs dans le monde. Le sport est un moyen de véhiculer des valeurs. Et Solenne est un très bon exemple. Elle est architecte, je peux me tromper, mais je ne pense pas que si elle n’avait pas fait de sport, elle serait autant épanouie dans sa vie », conclut Philippe Ribière.

Taux de participation poussif pour les championnats de Calédonie

Ils ne seront pas nombreux samedi à gravir les voies ouvertes expressément pour les championnats de Calédonie de difficulté, sur le mur de Magenta. Toutes catégories confondues, c'est seulement 22 grimpeurs qui ont répondu présent à l'appel.

Un chiffre décevant pour la Ligue calédonienne d'escalade qui a donc décidé de modifier la formule de la compétition. Les champions seront ainsi désignés en matinée à la suite des trois voies de qualifications, puis une finale regroupant tous les athlètes en deux catégories, hommes et femmes, sera ensuite organisée en après-midi. Un classement scratch sera finalement établi à la suite de deux nouvelles voies.