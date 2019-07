Des trails au hippisme, en passant par le futsal : les résultats du week-end La suite des résultats du week-end

TRAIL

Trail de l’espoir

19 km

1. Deudon Jeremy/Le Trocquer Antonin 02:05:00

2. Robert David/Allard Pierre 02:07:40

3. Denis Ludovic/Jolivet Sebastien 02:13:54

4. Lambot Davy/Delande Stephane 02:14:59

5. Flechet David/Spasic Pierre-Emmanuel 02:24:57

6. Plaire Angelique/Hirigoyen Thomas 02:27:23

7. Morisse Thibaut/Clermont Maxime 02:29:46

8. Thome Laurie/Wolf Delphine 02:29:54

9. Wiedemann Yvonne/Hallie Melanie 02:31:25

10. Boissonneault Alex/Fages Gaspard 02:31:38

11. Chable Julien/De Knopp Candissounette 02:32:51

12. Michel Charlotte/Benkler Fabien 02:34:55

13. Daubeze Didier/Dubosq Vincent 02:35:51

14. Loudes Jean-Stephane/Dewynter Amaury 02:35:57

15. Bainier Servane/Destain Steeve 02:39:05

16. Gellenoncourt Franck/Badani Manon 02:39:33

17. Nishikuma Wesley/Dio Jean-Paul 02:40:41

18. Verduger David/Bresil Christophe 02:42:07

19. Guillon Eric/Morel Thony 02:42:19

20. Mohli Nicolas/Berge Romain 02:42:28

21. Libon Christine/Pilloton Cedric 02:43:05

22. Fellmann Sebastien/Kerangoff Jordan 02:43:49

23. Limouzin Frederic/Crouzal Mathieu 02:44:19

24. Rivaud Delphine/Emeriaud Jerome 02:45:05

25. Weiss Sandrine/Tual-Chailleux Emilie 02:45:38

26. Lesnard Francois/Germain Patrick 02:45:42

27. Schlegel Franck/Forfait Laurent 02:46:07

28. Rousset Mathilde/Bailly Daphne 02:46:18

29. Chatchueng Franck/Ablain Sandrine 02:46:27

30. Mazeran David/Flao Franck 02:46:54

31. Lapointe Tanguy/Certain Guy 02:48:11

32. Chateau Lilian/Blin Julien 02:49:45

33. Affret Etienne/Guillemin Thibault 02:49:48

34. Paris Godeffroy/Aoun Clarysse 02:49:50

35. Dat Charline/Engelmann Perrine 02:51:50

36. Fromage Charles/Lunel Pierre-Yves 02:53:26

37. Le Gall Roland/Rossi Florent 02:55:39

38. Widehem Remy/Lavolaine Julien 02:55:44

39. Tixier Charlene/Serie Mathieu 02:55:56

40. Gacon Pascale/Chatagner Kevin 02:56:27

41. Ondet Christian/Vibert Patrice 02:56:30

42. Leroux Marion/Grail Florian 02:56:40

43. Lilloux Moea/Demortier Tony 03:00:00

44. Poncin Patrick/Improta Philippe 03:00:05

45. Aurouze Elodie/Morville Louis 03:00:32

46. Becker Jacques/Clerget Karine 03:00:33

47. Decoster Nathalie/Eyssartier Sebastien 03:00:54

48. Vitu David/Allo Franck 03:01:28

49. Rescanieres Geraldine/Rescanieres Alexandre 03:03:21

50. Thibon Sylvain/De Vita Julien 03:04:43

51. Collange Amandine/Beaufils Patrick 03:04:49

52. Bredon Charlotte/Delort Fabien 03:05:00

53. Colin Severine/Colnet Christine 03:05:06

54. Luccioni Olivier/Le Franc Jean Yves 03:05:38

55. Lescadieu Marine/Gosse Gael 03:06:11

56. Leduc Tabatha/Soviche Maxime 03:07:36

57. Martucci Sonia/Dechaumont Cathy 03:09:02

58. Suwarno Wiyatno/Suwarno Witono 03:09:08

59. Hodemon Aurelie/Le Glehuir Aurelie 03:10:07

60. Cottebrune Catherine/Mauhourat Thierrry 03:10:57

61. Piriou Gaela/Di Luccio Stephanie 03:12:52

62. Zarhouni Heiid/Chauvin Maeva 03:13:08

63. Buono Thierry/Diesnis Bruno 03:13:21

64. Arbia Ben Saad/Guilloux Anthony 03:13:25

65. Prigent Alice/Louarn Louis 03:16:47

66. Boltz Sophie/Sassier Jerome 03:17:14

67. Gressot Jeremy/Roze Antony 03:19:44

68. Reynard Elise/Fievet Antoine 03:21:08

69. Guillamaud Auriane/Meunier Jean- Michel 03:21:31

70. Bon Mireille/Boucly Michel 03:22:46

71. Sukemi Philippe/Ragoucy Severine 03:23:45

72. Bon Marilyn/Dunand Pierre 03:25:23

73. Hallard Sophie/Gentelet Marion 03:27:19

74. Bilbault David/Cottin Delphine 03:27:37

75. Bonaton David/Bonaton Charlotte 03:28:01

76. Raillard Laureen/Marty Yann 03:28:33

77. Goncalves Jean/Sedillot Gael 03:28:44

78. Darud Benoit/Arroseres Marie 03:28:52

79. Wanaxaeng Albert/Hmaloko Qahe Leonard 03:29:27

80. Monserat Jacques/Lucien Andre 03:31:16

81. Drumez Celine/Zordan Jonathan 03:32:45

82. Geiger Jake/Lelievre Morgane 03:33:02

83. Stoven Josephine/Beaufils Laura 03:33:58

84. Couillandre Louise/Haser Florian 03:34:00

85. Bedas Estelle/Bedas Andre 03:34:28

86. Marfaing Charlotte/Cara Gonzalez Rocio 03:38:03

87. Charbonnel Clement/Sabban Leny 03:39:19

88. Lefebvre Herve/Lefebvre Jordane 03:46:41

89. De Singly Clara/Dalia Eva 04:02:02

90. Theuil Lauriane/Theuil Stephane 04:03:02

91. Pielawa Isabelle/Faucher Isabelle 04:15:16

92. Rouby Lynda/Taxier Serge 04:23:10

93. Le Leizour Anne/Thouvenin Agnes 04:25:54

94. Kerleguer Jean-Yves/Delrieu Pascale 04:35:13

95. Heroult Stephane/Mauduit Fabrice 04:37:53

96. Bernard Caroline/Ono Dit Biot Catherine 05:02:51

97. Cordesse Audrey/Segala Veronique 05:15:09

98. Martos Sarah/Bethencourt Helene 05:38:28

99. Martin-Peridier Alienor/Lecanu Julien 05:38:35

12 km

1. Khash-Erdene Byambasuren/Kaminski Grzegorz 01:29:37

2. Claveau Benjamin/Claveau Jean Baptiste 01:33:48

3. Tollet Ludovic/Bresil David 01:38:28

4. Fernandez Aurelien/Margas Arnaud 01:42:25

5. Pereira De Carvalho Bruno/Vincent Viry Sandrine 01:44:44

6. Rivaud Clement/Rivaud Emmy 01:45:51

7. Marcellin Alizee/Julienne Aurelien 01:48:36

8. Jugniot Virginie/Payet Julie 01:49:20

9. Chapusot Gaelle/Chapusot Stephane 01:50:30

10. Virard Heloise/Grimaud Clemence 01:50:41

11. Santini Clara/Lopez Herrera Celia 01:51:34

12. Cornu Tanguy/Gabarre Guillaume 01:51:49

13. Nouwen Johan/Delavie Fabien 01:51:55

14. Baille Marie/Tranier Karine9 01:53:33

15. Coulson Elodie/Salwey Aurelie 01:55:29

16. Guindon Yann/Masson Sebastien 01:55:59

17. Koutzevol Gregory/Koutzevol Paul 01:57:50

18. Ramothe Priscilla/Collette Jerome 01:59:14

19. Barny Clothilde/Guibet Jerome 01:59:25

20. Heilig Aurore/Dubois Christophe 01:59:36

21. Foubert Pascal/Foubert Cynthia 01:59:59

22. Serme Agnieszka/Thomas Adeline 02:00:09

23. Poniman Gregory/Mesnier Kenza 02:00:29

24. Puschiasis Ludovic/Mailhol Vincent 02:01:06

25. Bira Kahina/Seguin Arsene 02:01:14

26. Savreux Sylvie/Theo Jerome 02:01:44

27. Marqueteau Elodie/Jouet Michele 02:01:49

28. Besnard Justine/Aubineau Nadege 02:02:20

29. Leduc Catherine/Geron Basile 02:03:24

30. Le Garrec Arnaud/Ventura Thierry 02:04:04

31. Marques Laurent/Marques Cecile 02:05:36

32. Bonnace Mayliss/Bonnace Vaiana 02:05:48

33. Orighoni Isabelle/Pomies Mathilde 02:09:38

34. Rossignol Marion/Graatz Stephanie 02:10:52

35. Le Grand Cecile/Franconi Sebastien 02:10:59

36. Montangerand Claire/Marechal Cecile 02:11:34

37. Arias Emmanuelle/Maison Jennifer 02:11:50

38. Hons Glenda/Piochaud Franck 02:11:55

39. Monvoisin Camille/Bouedo Agathe 02:15:10

40. Bobo Alexandre/Naporea Joanna 02:15:15

41. Courtot Marine/Kalaris Julien 02:16:29

42. Grenier Stephane/Veau Clement 02:20:27

43. Mroz Louri/Debes Paul 02:20:37

44. Carraz Sylvie/Verda Solene 02:22:26

45. Guepy Kelly/Halilou Aline 02:22:40

46. Duplessis Sophie/Balthazard Thierry 02:22:45

47. Guindon Fabienne/Guindon Hugo 02:22:47

48. Keller Veronique/Kalinowski Laure 02:27:35

49. Maurice Valerie/Maurice Xavier 02:27:42

50. Vedrines Joel/Leveque Jean Marc 02:28:29

51. Paillandi Evrick/Lecren Melissa 02:28:42

52. Trojani Sylvain/Noukouan Malia 02:29:50

53. Jussan Charles/Baillet Jeanne 02:30:02

54. Allain Joane/Mazeas Morgane 02:30:23

55. Schwaar Cecile/Bouvron Rozenn 02:32:55

56. Le Dean Aurelie/Labereille Laura 02:33:05

57. Roux Camille/Rodriguez Cristina 02:33:26

58. Bichoff Lisandre/Dorge Natacha 02:39:15

59. Jaugey Emmanuelle/Jaugey Yann 02:39:55

60. Patane Pierre Sebastien Jean/Patane Patricia 02:40:28

61. Bonnace Perrine/Lievre-Neuville Kitana 02:47:22

62. Fenot Guy/Bonnace Christiane 02:48:26

63. Tarwin Helminat/Montabord Clarisse 02:48:34

64. Derommelaere Etienne/Bidault Clement 02:50:23

65. Besnard Catherine/Besnard Daniel 02:52:09

66. Quellec Orianne/Corneilliez Clemence 02:53:55

67. Lesnard Delphine/Germain Cathy02:56:21

68. Gandet Jeanne/Ardorino Emilie 02:58:56

69. Givelet Oriana/Gravier Estelle 02:59:57

70. Beurier Emilie/De Deckker Sylvie 03:05:15

71. Lucas Marie-Louise/Taumotekava Grace 03:05:25

72. Hons Cindy/Pognon Regine 03:07:05

73. Koller Astrid/Herodier Olivia 03:12:52

74. Vignal Nathalie/Stephane Peuvrel Stephane 03:28:08

75. Gauvan Khloe/Farina Antony 03:34:02

76. Marais Manui/Moreau Florent 03:34:05

77. Badiou Sandrine/Vanhall Remy 03:40:59

78. Sadiman Agnes/Magne Isabelle 03:43:25

79. Mathieu Corine/Martinetti Svanilda 03:49:45

80. Delathiere Patricia/Dillenseger Stephanie 04:00:30

81. Maka Alofa/Lulait Tom 05:12:14

82. Hace Johannes/Paron Renzo 05:12:25

4 km

1. Theuil Teri/Bouye Evan 00:25:25

2. Benicourt Melanie/Nguyen Trong Jolan 00:29:07

3. Fourcassies Estelle/Schlegel Anne 00:37:20

4. Larget Patrick/Larget Corinne 00:39:53

5. Le Gall Fanny/Schlegel Ambre 00:48:57

6. Chatain Lisa/Levert Olivia 00:53:21

Trail de Kaala-Gomen (2e étape du Grand prix des raids du Nord)

17,5 km

1. Boccas Guillaume 01:55:39

2. Cochereau Oswald 02:00:18

3. Samanich Yohan 02:01:39

4. Berger Jonathan 02:04:00

5. Roletto Stephan 02:11:17

6. De Saint Quentin Emilio 02:15:39

7. Hortala Stephane 02:17:26

8. Charvin Maxime 02:19:01

9. Girard Mathieu 02:21:06

10. Bertholom Olivier 02:22:54

11. Corroyer Steve 02:25:47

12. Cavell Marie-Cécile 02:27:11

13. Sauvageot Jean-Yves 02:27:18

14. Hubert Vincent 02:31:18

15. Selefen James 02:34:52

16. Biondo Paolo 02:35:16

17. Le Calvez Yohan 02:35:39

18. Pocard Alexandre 02:35:41

19. Fernandes Sebastien 02:36:17

20. Mousseau Antoine 02:37:37

21. Beauclair Romain 02:37:37

22. Nardoux Axelle 02:38:22

23. De Gaillande Christophe 02:39:29

24. Chadeyron Christophe 02:40:42

25. Iba-Zizen Alexandre 02:42:21

26. Blanchard Alexis 02:42:47

27. Betfort Julien 02:44:12

28. Prevost Mickael 02:44:28

29. Sfc - Daniel Frédéric 02:44:35

30. Fontaine Thomas 02:46:29

31. Lamarche Edouard 02:47:19

32. Louarn Louis 02:47:32

33. Macedo Aurelie 02:47:45

34. Chouin Freddy 02:48:47

35. Cherriffa Lea 02:48:47

36. Mauhourat Fabien 02:52:48

37. Guervilly Thierry 02:54:13

38. Trovato Joachim 02:56:10

39. Orhan Sulleyman 02:56:37

40. Campain Anne 02:57:36

41. Vilain-Commanay Xavier 02:57:53

42. Roy Vincent 03:00:14

43. Kako Frederic 03:01:36

44. Martin Eric 03:01:37

45. Ravagnolo Adelaide 03:03:42

46. Flament Arnaud 03:04:06

47. Daniel Kevin 03:04:16

48. Llido Thierry 03:04:47

49. Foltier David 03:05:11

50. Mauhourat Thierry 03:05:17

51. Cheval Christian 03:05:24

52. Dolbeau Georges 03:05:30

53. David Kevin 03:05:32

54. Jodeau Laëtitia 03:06:30

55. Huguet Samuel 03:07:07

56. Pageot Benoit 03:07:18

57. Ganivet Daniel 03:07:46

58. Forcin Darren 03:07:46

59. Khelladi Christopher 03:08:18

60. Tailleur Estelle 03:08:21

61. Viville Lydie 03:08:27

62. Hourcade Nicolas 03:08:28

63. Reboul Prisca 03:10:17

64. Faiz Sofian 03:13:45

65. Bonnet Mathieu 03:15:09

66. Vallée Marie 03:15:11

67. Minguez Angélique 03:15:58

68. Lastre Cedric 03:17:17

69. Take Nathalie 03:17:33

70. Mainguet Henry 03:17:38

71. Rostaing Frederic 03:18:33

72. Liebaert Fabrice 03:20:09

73. Bonnaudet Charlène 03:21:11

74. Piaud Jerome 03:22:46

75. Laffitte Sebastien 03:23:11

76. Riandiere Jeremy 03:23:23

77. Largier Aurélien 03:24:04

78. Goromara Rosiane 03:25:34

79. Ubertini Marianne 03:26:00

80. Reboul Laurent 03:27:17

81. Dewaele Maxime 03:28:55

82. Gambini Emmanuelle 03:30:26

83. Cavalca Guillaume 03:30:43

84. Castel Enrik 03:31:58

85. Alonso Victor 03:34:07

86. Carter Eoghan 03:34:24

87. Kervadec Cédric 03:34:56

88. Robert Patrick 03:35:19

89. Vernoux Cyrille 03:37:08

90. Michel Quentin 03:38:17

91. Chaudey David 03:38:40

92. Huguet Céline 03:38:43

93. Coadou Aurelie 03:41:22

94. Temmar Pascal 03:42:03

95. Ortiz Aranzazu 03:44:58

96. Asin Silvia 03:44:58

97. Barrault Marie 03:45:15

98. De La Torre Stephane 03:51:47

99. Bertrand Claire 03:53:44

100. Sodji Nadege 03:55:18

101. Cayrou Christine 04:03:36

102. Ujicas Virginie 04:03:37

103. Nicoli Dominique 04:11:05

104. Jarzynski Guillaume 04:11:53

105. Courbon Claire 04:12:45

106. Jouan Tiphaine 04:13:01

107. Champion Lisa 04:13:01

108. Rodriguez Laure 04:18:57

109. Sow Gallo 04:23:00

110. Roth-Heitz Mireille 04:25:44

111. Chamagne Soisick 04:26:07

112. Chamagne Matthieu 04:26:10

113. Dufour Myriam 04:26:53

114. Brulin Sophie 04:27:05

115. Pacot Alain 04:32:39

116. Vergnolle Delphine 04:32:45

117. Markham Julia 04:33:07

118. Crevissier Guy 04:48:05

119. Carre Martin 04:53:35

8 km

1. Lakhouaja Nabil 00:46:55

2. Leclerc Nicolas 00:49:10

3. Ori Dylan 00:53:18

4. Teimboanou Aldair 00:58:22

5. Cazassus Laurent 00:59:22

6. Teimboanou Allan 01:00:30

7. Salomon Leeroy 01:01:11

8. Réveillon Jean-Yves 01:01:32

9. Londiniere Steve 01:02:47

10. Campana Vincent 01:03:12

11. Lauret Claude 01:03:14

12. Rolland Jordan 01:03:28

13. Jego Myriam 01:05:06

14. Rolland Romain 01:05:36

15. Zinni Roberto 01:05:36

16. Hallard Sophie 01:05:50

17. Golfier Jean Philippe 01:05:55

18. Gazanion François 01:07:05

19. Sa Pereira Marc 01:08:37

20. Hugues Pascal 01:08:49

21. Geourjon Benoit 01:08:55

22. Londiniere Christelle 01:09:01

23. Guihard Jean-Billy 01:09:09

24. Lancrenon Patrick 01:09:24

25. Ursch Joël 01:09:34

26. Fischbach Damien 01:09:57

27. Henry Louis 01:10:19

28. Hervo Nolan 01:10:29

29. Petit-Ounou Téa 01:10:32

30. Guillon Damien 01:11:19

31. Nouard Julia 01:11:33

32. Brossard Cindy 01:11:36

33. Tchacko Tom 01:11:59

34. Meureureu Franckline 01:12:15

35. Rat Karen 01:12:17

36. Villechanoux Sandrine 01:12:17

37. Rufino Laura 01:14:41

38. Paillandi Evrick 01:14:48

39. Cornulliot Florian 01:15:14

40. Chabert Cindy 01:15:51

41. Viratelle Patrice 01:17:15

42. Choquet Claire 01:17:45

43. Guerin Charlène 01:17:57

44. Heulot Jonathan 01:18:05

45. Mutschler Johann 01:18:13

46. Scarso Olan 01:18:16

47. Karno Eddy 01:18:38

48. Hodemon Aurélie 01:18:43

49. Sanmoestanom Mélissa 01:18:49

50. Claudon Olivier 01:19:02

51. Muller Xavier-Alexandre 01:19:20

52. Dewaele Léo-Paul 01:19:26

53. Fourneau Stephane 01:19:49

54. Pedeux Florie 01:19:52

55. Lutolf Meline 01:20:03

56. Gentili Rémi 01:20:49

57. Pascal Ludovic 01:20:55

58. Le Corre Christine 01:21:32

59. Lecaille Laurent 01:21:32

60. Allegret Cyrille 01:21:33

61. Toukio Patricia 01:21:49

62. Herlin Yvannick 01:21:50

63. Hugeaud Michel 01:21:51

64. Golfier Juliette 01:21:58

65. Ikiara Bernard 01:22:04

66. Da Cunha Michel 01:22:20

67. Lefevre Annabelle 01:22:26

68. Prost Vincent 01:22:28

69. Gras Anais 01:22:34

70. Prigent Alice 01:22:35

71. Tabaczynsky Benoit 01:23:25

72. Jeanjacquot Brunelle 01:24:51

73. Martinais Marie-Pierre 01:24:59

74. Golfier Gabriel 01:25:19

75. Soekidjan Julijos 01:25:33

76. Boureau Dimitri 01:26:01

77. Niquet Guillaume 01:26:03

78. Tournabien Luc 01:26:33

79. Poymegna Erwan 01:26:42

80. Fabre Juliette 01:27:02

81. Bonnehon Sandrine 01:27:03

82. Trinh Chris 01:27:05

83. Azais Romain 01:27:14

84. L'hostis Emmanuelle 01:27:23

85. Fontaine Lydia 01:27:49

86. Segonne Barbara 01:27:58

87. Lefebvre Solène 01:28:02

88. Beyney Axelle 01:28:18

89. Rovinot Stephane 01:28:41

90. Bellusso Maeva 01:28:46

91. Monjol Adeline 01:29:07

92. Singert Thibaut 01:29:08

93. Laine Thais 01:29:28

94. Llido Ambre 01:29:33

95. Lutolf Sandrine 01:29:40

96. Laine Frederik 01:29:40

97. Colbalchini Florine 01:29:52

98. Paitio Jean-Yann 01:30:15

99. Boula Flore 01:30:23

100. Marlier Claude 01:30:28

101. Riverain Violaine 01:30:33

102. Houtin Yohan 01:30:40

103. Tchacko Emie 01:31:58

104. Medevielle Lionel 01:31:59

105. Bima Sylvana 01:32:28

106. Nyikeine Camille 01:33:21

107. Hoang-Tien Kelly 01:33:25

108. Guione Bryan 01:33:34

109. Zinni Dominique 01:34:00

110. Authier Eve 01:34:21

111. Luneau Laure 01:37:46

112. Perdriat Elody 01:37:52

113. Perdriat David 01:37:52

114. Blanc Angéla 01:38:55

115. Blanc Hervé 01:38:55

116. Deswarte Morgane 01:39:05

117. Hnaweongo Georges 01:39:10

118. Young Jordan 01:39:22

119. Devillers Maëlle 01:39:28

120. Herlin Mirenda 01:39:38

121. Pannetier Fabrice 01:40:00

122. Medevielle Perine 01:40:03

123. Cartaillac Jean-Marie 01:40:18

124. Daniel Bernard 01:41:18

125. Djamoet Natacha 01:42:26

126. Sapio Alexandre 01:42:34

127. Blanchet Severine 01:42:49

128. Fiolet Lolita 01:42:49

129. Zubiria Pauline 01:42:49

130. Bourgine Fanny 01:42:56

131. Gutierrez Anne 01:43:03

132. Debien Tartiana 01:44:13

133. Germa Alexandre 01:44:17

134. Berger Nathalie 01:44:20

135. Payet Ryan 01:44:21

136. Chevalier Endrina 01:45:24

137. Debien Franck 01:45:29

138. Soenne Elodie 01:45:46

139. Letocart Clarisse 01:46:00

140. Touimer Neila 01:46:36

141. Wayaridri Erik 01:46:44

142 Wayaridri Lady-Charles 01:46:44

143. Nicoli Sarah 01:48:33

144. Cugola Emeric 01:48:39

145. Dublé Guylaine 01:48:44

146. Adjouniope Uuaé 01:48:58

147. Novella Jonathan 01:48:58

148. Ugolini Catherine 01:49:14

149. Cathala Audrey 01:49:42

150. Tesson Cyrielle 01:50:14

151. Wayaridri Gwenaelle 01:50:53

152. Devoyon Océane 01:50:54

153. Laine Stephanie 01:51:48

154. Devaud Leevy 01:52:38

155. Delhumeau Nadiège 01:52:38

156. De Sande Marine 01:53:18

157. Lutolf Sebastien 01:54:46

158. Versmee Ségolène 01:56:05

159. Vernay Axel 01:56:18

160. Vernay Alain 01:56:20

161. Estieux Denise 01:56:20

162. Foord Eveline 01:56:44

163. Foord Yveline 01:56:44

164. Mutschler Christelle 01:56:48

165. Welet Létissia 01:56:48

166. Chambellant Kelly 01:57:16

167. Chantreux Liza 01:57:16

168. Fontaine Mélanie 01:57:38

169. Da Rocha Coralie 01:57:38

170. Hervo Jean-Philippe 01:59:36

171. Maniglier Camille 01:59:39

172. Arawa Albertine 02:00:03

173. Sapio Corinne 02:01:06

174. Debels Victoire 02:01:07

175. Dewaele Caroline 02:01:10

176. Germa Pierre 02:01:59

177. Hugues Fabienne 02:03:00

178. O'callaghan Merryl 02:03:00

179. Poircuitte Maryline 02:03:28

180. Djamoet Rémy 02:04:47

181. Chaudey Laetitia 02:05:01

182. Dupont Georges 02:05:42

183. Alliot Christelle 02:05:42

184. Carter Lilly 02:06:43

185. Carter Severina 02:06:43

186. Germa Sandra 02:08:18

187. Clement Nathalie 02:08:18

188. Laville Jean 02:08:52

189. Orlandi Christelle 02:11:41

190. Laine Eva 02:12:01

191. Cartaillac Coralie 02:12:17

192. Cartaillac Nicole 02:12:17

193. Dolbeau Dominique 02:13:51

194. Dessert Dominique 02:15:12

195. Poigoune Bella 02:17:38

196. Selefen Judickaël 02:17:38

197. Poinine Karine 02:17:38

198. Marin Nicolas 02:18:41

199. Antou Raphaelle 02:18:44

200. Jordan Méryl 02:19:37

201. Pannetier Lena 02:21:50

202. Leseurre Sandra 02:26:46

203. Poaraoupoepoe Josiane 02:26:46

204. Avila Adolie 02:26:46

205. Debien Wilfried 02:27:13

206. Hoareau Laurent 02:27:22

207. Garin Carole 02:34:56

208. Rimpler Marie 02:35:26

209. Lopez Anne-Sophie 02:35:28

210. Leakava Elsa 02:35:28

211. Michaud Amandine 02:47:43

212. Grunenwald Colas 02:47:43

213. Debien Meredith 02:52:44

214. Nouzille Guislaine 02:52:44

215. Hmana Orane 02:53:20

216. Réveillon Nathalie 02:53:20

217. Guerin Marthe 02:55:50

218. Rimbert Nadine 02:55:50

SWINRUN

Le départ de la Swim and run de l’Olympique a été donné non loin du centre culturel Tjibaou, dimanche matin. Au programme, 17 km de course à pied et 2 km de natation en alternance. Photo T. M.

La Swin and run de l’Olympique

1. Jimmy Pebellier/Riviere Benoit 01:54:33

2. Geyer Carles Maeva/Brecard Jean-Marc 02:04:07

3. Antoine Lamige/Nompeix Julien 02:06:03

4. Le Quentrec Alice/Daumas Pierre 02:06:23

5. Robin Charlotte/Ollivier Clemence 02:09:07

6. Higuiouer Karim/Dalverny Yanis 02:12:49

7. Donguy Youen/Savignac Hugo 02:14:42

8. Debeugny Frederic/Muller Fabrice 02:15:16

9. Donguy Hugo/Donguy Emmanuel 02:15:40

10. Daumas Bertrand/Andre Brice 02:24:36

11. Carasco Roan/Broutte Eric 02:24:48

12. Sordet Olivier/Baert Vincent 02:25:34

13. Mougin Rene/Baraquet Philippe 02:25:44

14. Le Borgne Thomas/Hervouet Patrice 02:27:15

15. Leplaideur Renaud/Donguy Andre 02:27:16

16. Delouf Cecile/Horngren Marie Michelle 02:28:43

17. Mathieu Audrey/Palacio Aurore 02:28:51

18. Feret Coline/Acquaviva Anais 02:29:03

19. Le Mestre Monika/Le Mestre Loic 02:31:09

20. Ecuer Christophe/Deville Valerie 02:31:18

21. Letemplier Lisa/Adama Camille 02:33:03

22. Ugatai Sosefo/Barban Jean-Michel 02:34:21

23. Chautard Nicole/Lardenois Laeticia 02:34:36

24. Carnicelli Sebastien/Raillard Kevin 02:41:44

25. Le Gallic Thibault/Bong Maroma 02:43:27

26. Ciesielski Nicolas/Cathala Elodie 02:51:55

27. Lelong Dominique/Fau Caroline 02:54:34

VOILE

Challenges annuels l Habitable (4e étape)

Temps réel :

1. Furax 2

2. Eye Candy

3. Guilty Pleasure

4. XLR8

5. BCI Radical Concept

6. Party Time

7. Bleue

8. Axians Untouchable

9. Imagine 1

10. Snatch

11. Ty Kalon

Temps compensé :

1. Eye Candy

2. BCI Radical Concept

3. Axians Untouchable

4. Guilty Pleasure

5. XLR8

6. Party Time

7. Bleue

8. Snatch

9. Furax 2

10. Imagine 1

11. Ty Kalon

29er (5e étape)

1. Bouchet Emilie/Chantrelle Robin

2. Tron Fleur/Hautier Thomas

3. Goulié Camille/Gboyah François

4. Goulon Corentin/Alakiletoa Valentin

5. Vergé Lola/Ori Valentin

RS Feva (1re étape)

1. Bouzigues Raphaël/Benayoun Benjamin

2. Breinstenstien Titouan/Hillion Haskaya

3. Kesterman Maxence/Le Dreau Kevin

HIPPISME

8e journée (hippodrome Henry-Milliard)

Petit stock

1. Chryzaline

2. Geronimo two

3. Miss du pont blanc

4. Brume des Cassis

5. Seajess de Sprancho

6. Atomique de Foret

7. Miss Miswaki

8. Dkansas

Trot attelé

1. Authie

2. Franky de Bourake

3. Defi de Tioli

4. Anis de Bourake

5. Austin des Obeaux

6. Braga Vici

Prix Emile-Terrier (4e étape du Challenge Dunstan)

1. Ceremonies (AUS)

2. Skirting (AUS)

3. Sprung dancing (AUS)

4. Optimize (AUS)

5. Light years ahead (AUS)

6. Scoliaro (AUS)

7. Gold tiara (NZ)

8. China town (AUS)

9. Wine time anytime (AUS)

10. Nessadiou (AUS)

11. Prince Magic

Prix Percy Russ

1. Arkansas

2. Kiwi de Lago

3. Jacques du Cap

4. Temana de Tamoa

5. Gold raison

6. Emilie jolie

7. Crystal hill

8. Dreamer town

9. Vainui de Tamoa

10. Orava de Tamoa

Prix le Val Fleuri

1. Dan Ken

2. Shadow Spur

3. Kiss me hill

4. First edition

5. Popinee

6. Miss golden way

7. Arnaque boy

8. Northtrop du Luz

9. Magenta

10. Brown caviar

11. Miss Maylie

12. Over the top

Prix Turenne

1. Elegant of Amick

2. White point

3. Why not Kris

4. Baylando de Nhe

5. Daper lane

6. Rafale d’été

7. Hawaiki

8. Typhonn Heights

9. Muneca du Chorou

10. Girl by jet

11. Impérial sea

12. Clarky molokai

Prix Clarke warm up challenge

1. Sweet’as

2. Aito

3. Crouma du Cap

4. Black pearl de Nhe

5. Princess Valentina

6. Bounty star

7. Spur kris light

8. Indomptable du Cap

9. Mr Vostok

10. Moana de Tamoa

11. Little Molokai

Grand prix de la province Sud

1. Guess’what

2. Merekohay

3. Tama jet

4. Wi sky

5. Jack girl

6. Triple rose

7. Sir prospector

8. Mister Molokai

Grand prix de la ville de Nouméa

1. Simien girl (AUS)

2. Precocious (AUS)

3. Hooriya (AUS)

4. Beyond style (AUS)

5. Ivy’s gold (AUS)

6. Lincoln blue (NZ)

Grand stock

1. Catarina river

2. Ranger boy

3. Praduita de Pocque

4. Kris ample

5. Javyl

6. Amoroso du sud

ESCALADE

C’est Lily-Rose Bernard, 15 ans, qui a remporté les championnats de Calédonie de difficulté chez les féminines, samedi après-midi. Elle est la seule à avoir atteint le haut de la voie de 16 mètres. Photo T. M.

Championnats de Calédonie de difficulté

Classement de la finale masculine

1. Lehmann Sacha

2. Seelen Tsoumakas Dimitri

3. Larthomas Jacques

4. Grezard Malo

5. Artzet Ayrton

6. Mantez Benoit

Classement de la finale féminine

1. Bernard Lily-Rose

2. Boyd Genevieve (NZ)

3. Flechet Alice

4. Chantreux Ingrid

5. Sioremu Lari

6. Coadou Enora

FOOTBALL

Trio Sport (en noir) a mené la vie dure à l’équipe de Magenta (en jaune), samedi après-midi au stade Numa-Daly, à l’occasion de la 9e journée de Super Ligue. Mais c’est finalement les finalistes de la Coupe d’Océanie qui se sont imposés 2 à 1. Photo Cyril Terrien

Super Ligue

La 9e journée

Wacaélé - AS Lössi5-3

Hienghène - Patho3-2

AS Wetr - Tiga Sport2-3

Magenta - Trio Kejeny2-1

Mont-Dore - Ne Drehu0-1

Le classement :

1. Hienghène (34 points)

2. Magenta (27 points)

3. Mont-Dore (22 points)

4. Tiga Sport (22 points)

5. Ne Drehu (22 points)

6. AS Lössi (21 points)

7. Horizon Patho (20 points)

8. ES Wacaélé (18 points)

9. Trio Sport (16 points)

10. AS Wetr (15 points)

FUTSAL

Coupe de Calédonie

Huitièmes de finale

ES Wacaélé - Kartier Nord 4-13

ASPTT - AS Université 5-4

AS Wetr - US We 7-5

SISSI Club Futsal - Olympique 0-15

Dumbéa FC - Zeolyl 2-5

AS Païta - Hyabe 19-6

AS Riw1nx - FC Ferrand 2-1

ESH - AS Koumac 3-2

JUDO

Jason Appavou (à droite), ici contre David Mai, a remporté les championnats de Calédonie open chez les moins de 73 kg. Une prouesse qu’il avait également réalisée lors de l’open des Jeux du Pacifique, à Apia, il y a deux semaines. Photo T. M.

Championnats de Calédonie open

Plus de 73 kg

1. Fayard William

2. Boivin Johan

3. Gouriou Teva

Moins de 73 kg

1. Appavou Jason

2. Jaszczyszyn Cédric

3. Menard Quentin

Toutes catégories

1. Fayard William

2. Appavou Jason

RUGBY

Championnats de Calédonie à XV

La 6e journée

Païta - Crec 43-5

Olympique - Mont-Dore 32-21

URC Dumbéa - JSL Normandie reporté

Le classement :

1. Olympique (5 victoires - 1 défaite)

2. JSL Normandie (4 victoires - 1 défaite)

3. Mont-Dore (3 victoires - 3 défaites)

4. Païta (3 victoires - 3 défaites)

5. URC Dumbéa (2 victoires - 3 défaites)

6. Crec (6 défaites)