Deux équipes féminines kunié en finale provinciale Sud

Tout a commencé samedi après-midi par des quarts de finale joués au stade de N'Dû à Ducos. Pas forcément un cadeau pour les deux équipes kunié, lesquelles ont dû faire face à une armada composée de six formations de Nouméa. Mais un premier obstacle qu'elles ont franchi sans encombre.

Opposé à l'US Yaté, Aoutch l'a emporté 98 à 96 et arrêt des arbitres grâce à une première tapée de feu qui l'a vu mener 75 à 21. Dès lors la différence était faite. En ajoutant 75 nouveaux points à son total pour le porter à 96, l'USY n'a fait que retarder l'échéance, les arbitres arrêtant les débats lorsque son adversaire a dépassé son score.

Si l'on peut s'étonner de voir une équipe de cette commune évoluer dans le championnat de Nouméa, il faut savoir que le Comité de district de cricket (CDC) de Yaté n'existe plus et que pour pouvoir jouer l'USY est obligée de se déplacer dans la capitale tous les jours de match.

De son côté, Kwingnii Espoir n'a fait qu'une bouchée de Wanardrulie. Une seule tapée à 134 points lui a suffi pour s'imposer face à un adversaire qui n'a totalisé que 81 unités (18+63) lors de ses deux sorties.

Défense de fer

Les deux autres quarts de finale qui se sont joués samedi ont vu les victoires de la JS Ouvéa et de Beirumas. La JSO a dominé en une tapée l'US Wé 173 à 91 (42+49), tandis que Beirumas est sorti vainqueur 141 (85+56) à 140 (53+87) et arrêt des arbitres du duel fratricide qui l'opposait à l'AS Lössi.

Le décor était ainsi planté pour offrir de belles demi-finales dimanche matin. Et les attentes n'ont pas été déçues. Entre la JS Ouvéa et Kwingnii tout restait possible au terme d'une première tapée très serrée conclue à 70- 61 pour la JSO. Un retard de 9 petits points qui ne faisait pas peur aux championnes en titre. Ajoutant 56 nouveaux points à leur total pour le porter à 117, les joueuses de Kwingnii savaient, dès lors, que leur salut passait par une défense de fer lorsque leurs rivales passeraient à la frappe à leur tour. Une tactique bien appliquée et efficace car complètement étouffées, les batteuses de la JSO n'ont marqué que 29 points supplémentaires pour se retrouver battues 117 à 99.

Finale le 11 août

Dans le même temps, Aoutch venait à bout de Beirumas 205 à 97 grâce à une formidable tapée de 152 points, la première étant atteinte sur le petit score de 53 à 41, déjà en sa faveur.

Le dimanche 11 août, la finale féminine opposant Kwingnii et Aoutch se déroulera à l'île des Pins. Si son adversaire sera à la recherche de sa première couronne provinciale, Kwingnii tentera de conquérir son 17e titre, le 9e de rang.

Savoir +

Si la finale des femmes est connue et se déroulera le 11 août à l’île des Pins, chez les hommes on n’en est qu’aux demi-finales : ce sera le 10 août à N’Du avec Beirumas, JS Ouvéa, AS Orian et le champion de l’île des Pins. Finale masculine le lendemain. Le championnat territorial, lui, se jouera début septembre, normalement à Lifou.