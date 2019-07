Deux sets et puis…

Pas de panique, la Calédonie jouera la seconde phase de la compétition en début de semaine prochaine face à Wallis-et-Futuna et à Tuvalu. « C’est mercredi que les choses sérieuses vont commencer », rappelle le sélectionneur Michel Nehoune, anticipant sur les quarts de finale. « Je suis content du résultat », osait-il hier, avant de s’expliquer. Cette défaite n'a pas que du mauvais. « C’est une piqûre de rappel, ça me permet de mobiliser mes remplaçants ». Bien vu.

Les petits détails...

« Les garçons ont fait un bon match, il y a de belles choses, maintenant ce qu’il faut c'est maîtriser son sujet de A à Z, il y a trop d’irrégularités. Là, on domine le match, on est plus forts qu’eux mais c’est nous qui les remettons dans le coup parce qu’on faiblit au niveau de la réception », et ce malgré la prestation pleine d’énergie du libero « Jacko » Wainebengo, survolté après chaque point marqué.

Un partenaire comme ça donne de la force à une équipe, mais cela n’a pas suffi dans la seconde partie de la rencontre. « Tahiti a bien joué sur les fins de set, résume, beau perdant, le capitaine Moïse Kahlemue. Sur les petits détails ils étaient là, costauds et nous on a baissé de régime à la fin. On mène 2-0, mais on a souvent tendance à ne pas tuer les matchs quand il le faut. On fait bien le travail, mais en fin de set on lâche 2-3 ballons. » Dommage. « Pourtant, au début, il y avait de l’envie, de l’animation, offensivement c’était pas mal, le bloc défensif était en place, les systèmes aussi », ajoute le central. « L’autre équipe en face était motivée », complète Michel.

Dans ce match exaltant sur le terrain et autant dans les tribunes où les volleyeuses calédoniennes, venues pour encourager, ont assuré le spectacle, l'équipe du Fenua est repartie avec le sourire. « Les deux premiers sets, on a fait beaucoup trop de fautes au service », résume le Tahitien Vaianuu Mare. « On était tellement surexcités qu'on a fait n’importe quoi au début, poursuit son coéquipier, Vatea Tauraa. Mais on a toujours gardé cette ambiance, on a continué à mettre cette folie-là, cet esprit d’équipe. C’est ça qui a fait la différence, on n’a pas abandonné, pas baissé les bras, on a continué à jouer à fond… »

Du grand spectacle !

