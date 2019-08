…Arsenal minimaliste

Un peu plus tôt, Arsenal, diminué, s’était imposé d’un petit but à Newcastle (1-0), pour lui aussi démarrer de la meilleure des manières. Moins spectaculaires, les Gunners s’en sont remis au buteur maison, le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang (58e). S’ils n’ont pas montré grand-chose dans le nord de l’Angleterre, les hommes d’Unai Emery ont tout de même été suffisamment solides pour tenir leur succès, d’autant plus qu’ils devaient composer sans les blessés Lacazette et Bellerin, les récentes recrues David Luiz et Tierney, ainsi que les absents Özil et Kolasinac.