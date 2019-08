Attention, ça bouge au niveau de l’arbitrage

FOOTBALL. Alors que la Ligue 1 redémarre, ses acteurs vont devoir vite appréhender les changements dans l’arbitrage. Des modifications introduites en mars par l'International Board (Ifab), garant des règles du jeu dans le football, et qui entrent donc en application au coup d'envoi de cette saison 2019/2020.

Par exemple, la présence d'adversaires dans les murs sur les coups francs est désormais interdite alors que l’équipe offensive n’aura plus le droit de venir « perturber » son adversaire.

La question des mains

Parmi les principaux changements, la question des mains évoluent cette saison encore. L’arbitre sifflera désormais toute faute de main d’un joueur qui marquera ou se créera une occasion de but, mêmes si elle n’est pas volontaire. Il sanctionnera aussi d'un coup franc ou d'un penalty un joueur qui touchera le ballon du bras ou de la main après avoir augmenté « artificiellement » la surface de son corps.

En revanche, le jeu se poursuivra si le ballon touche le bras ou la main d'un joueur juste après que celui-ci l'ait touché par une autre partie du corps (tête, corps, pied). Même chose si le ballon vient d'être touché par un coéquipier ou un adversaire se trouvant à proximité.

Accélérer le rythme

Certaines décisions sont également prises dans un but d'accélérer le rythme des rencontres. C'est pourquoi la traditionnelle passation entre un titulaire et son remplaçant, au milieu de terrain sous les yeux de l’arbitre assistant, ne sera plus la norme. Un joueur qui doit céder sa place devra dorénavant quitter le terrain par le chemin le plus court afin que les changements ne cessent de s'éterniser.

De même, lorsqu'un arbitre s’apprête à délivrer un carton à un joueur, l’équipe en face aura la possibilité de tirer le coup franc rapidement pour s’offrir une occasion de but. L’avertissement sera alors distribué lors du prochain arrêt de jeu.

Concernant les pénaltys, l’obligation faite au gardien d’avoir les deux pieds sur la ligne de but disparaît. Il ne doit plus avoir qu’un seul pied sur la ligne ou à hauteur de celle-ci.