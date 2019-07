Coupe de Calédonie : la première division s’est bien défendue

L’AS Melynka a poussé Mouli Sport dans ses derniers retranchements, samedi lors du 5e tour de qualification provinciale de la Coupe de Calédonie. Le club nouvellement créé s’est incliné sur le score serré de 3 à 2. Pourtant, rien ne laissait présager un tel scénario au terme d’une première mi-temps parfaitement maîtrisée par l’équipe de PH qui a mené 3-0 en ayant su exploiter au maximum ses occasions de but. Un froid réalisme qui laissait entrevoir une suite de match difficile pour son adversaire.

Adversaire coriace

Et pourtant. Attaquant la seconde période avec beaucoup plus de détermination, Melynka était récompensée de ses efforts en réduisant l’écart peu après l’heure de jeu (3-1). Avec une ossature composée d’anciens joueurs de l’AGJP, l’équipe de D 1 continuait de pousser, s’exposant ainsi aux contres de son adversaire.

Mais alors que Mouli venait de laisser passer une belle occasion de faire le break à 4-1, il encaissait un 2e but qui relançait complètement le match. A 3-2 et alors qu’il restait près d’un quart d’heure de jeu, tout restait possible. Sous les coups de boutoir de Melynka, la défense de Mouli tenait bon et qualifiait son équipe pour le 6e et dernier tour. A cet ultime stade de qualification provinciale, son adversaire sera Dumbéa FC.

Celui-ci s’est qualifié en venant à bout du SC Iaai, autre équipe de 1re division, en ayant marqué un but par mi-temps (2-0). Tout n’a pas été facile pour le leader de la PH qui a peiné pour vaincre un adversaire coriace qui a prouvé que sa victoire par 3 à 2 face à l’Olympique au tour précédent n’était pas le fait du hasard.

L’AS Kunié passe

Lors de l’unique confrontation de ce 5e tour entre équipes de PH, le CA Saint-Louis a fait respecter la hiérarchie du championnat en éliminant Iaai Nord 2 à 1. Mené rapidement au score, le CASL a égalisé peu avant la pause puis a pris l’avantage dès la reprise du jeu. Le sextuple lauréat de la Coupe entre 1981 et 1997 affrontera l’AS Kunié au tour suivant.

Lors d’un match en retard du 4e tour, l’équipe de l’île des Pins a peiné pour battre un courageux adversaire qui s’est déplacé sans aucun remplaçant. Et lorsqu’un de ses joueurs s’est sérieusement blessé au bras, Thio Sport a évolué à 10 pendant plus de 70 minutes. Finalement, l’ASK s’est imposée 4 à 3 après avoir mené 3-2 au repos. Le dernier match du 5e tour entre l’USC et l’AS Kunié est programmé demain à midi au stade Pentecost.