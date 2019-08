Dortmund s’offre la Supercoupe d’Allemagne

Le signal est clair. Dimanche matin, Dortmund a battu Munich lors de la Supercoupe d'Allemagne (2-0). Le jeune prodige anglais Jadon Sancho a servi Paco Alcacer pour le premier but (48e), avant de marquer lui-même le deuxième en contre (69e). « Nous voulions absolument gagner ce match, ça a été un match très difficile. Le Bayern était très fort et a eu beaucoup de possession de balle mais nous savions que nous pouvions les avoir en contre. Nous l'avons très bien fait », a réagi l’entraîneur Lucien Favre. Une victoire qui donne du crédit à l'ambition affichée des dirigeants du Borussia de renverser le roi Bayern en championnat cette saison. Considérablement renforcé à l'intersaison, Dortmund a en effet publiquement annoncé son intention de disputer la Bundesliga au « Rekordmeister », ce qu'aucun club allemand n'avait plus osé proclamer depuis des années. Une page va-t-elle se tourner outre-Rhin ?