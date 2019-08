Entre Neymar et Paris, le divorce semble inéluctable

FOOTBALL. L’affaire semble déjà entendue. Écarté pour le match face à Nîmes (3-0) lundi, copieusement insulté par le Parc des Princes, Neymar devrait voir son départ du PSG s'accélérer cette semaine.

Hasard du calendrier, les présidents des plus grands clubs européens, dont ceux qui négocient actuellement le transfert du Brésilien, se retrouveront en effet jeudi et vendredi à Liverpool. Si la réforme de la Ligue des champions sera au centre des discussions du comité exécutif de l'Association des clubs européens (ECA), difficile d'imaginer que Nasser al-Khelaïfi (PSG), Josep Bartomeu (Barcelone) et Florentino Perez (Real Madrid), notamment, n'aborderont pas en coulisses le cas de la star brésilienne.

Alors que le joueur n'a jamais caché sa préférence pour un retour à Barcelone, Paris aurait, ces dernières heures, demandé aux Catalans, outre Philippe Coutinho et Nelson Semedo, le prêt d'un troisième joueur et 100 millions d'euros (12 milliards de francs) en échange de Neymar.

LA MENACE DU REAL

Un prix que le Barça ne semble pas prêt à payer. Mais le club catalan doit composer avec la menace de plus en plus prégnante du Real Madrid. Car le club merengue est entré dans le jeu de poker menteur la semaine dernière, à en croire la presse espagnole. Par intérêt sincère ? Pour contrarier son rival catalan en pole depuis le début de l'été sur le dossier ? Si le joueur le plus cher de l'histoire du football, transféré du Barça à Paris pour 222 millions d'euros en 2017, atterrissait dans la capitale espagnole, ce serait en tout cas un double échec pour le club catalan, qui verrait une de ses cibles prioritaires déserter le Camp Nou mais aussi, et c'est sans doute pire, rejoindre l'ennemi juré.