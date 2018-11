Football. Ce sont deux sœurs jumelles, non pas nées sous le signe des gémeaux mais sous celui du lion... Glenda et Madeleine Jaine, 29 ans, sont les plus anciennes de la sélection calédonienne, laquelle joue à 17 heures à Koné contre Samoa. Un résultat nul suffirait à se qualifier pour les demies de la Coupe d’Océanie.