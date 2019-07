Gros scores et forfaits en PH Nord

NORD. Reprogrammée à samedi dernier, la 4e journée de la KNS PH Nord a été marquée par deux gros scores et autant de forfaits.

Chez lui, Kanala Sports a été incapable de présenter une équipe pour recevoir l’AS Grand Nord. Sans jouer la formation de Koumac a empoché les gains d’une cinquième victoire qui lui permet de conforter sa troisième place. Quant à l’absent, il s’est enfoncé un peu plus dans les profondeurs du classement.

Victoire remarquable

De la même manière, le RC Poindimié a battu l’AS Poum qui n’a pas franchi la Chaîne pour venir l’affronter au stade de Tiéti. Un facile succès qui permet au Racing de gagner une place et pointer désormais en cinquième position. Un rang plus digne de son statut d’ancien pensionnaire de Super Ligue et qui aurait été bien meilleur sans les trois défaites concédées sur tapis vert.

Des deux larges victoires du jour, la plus remarquable est celle obtenue par la JS Baco qui a littéralement atomisé l’ES Houaïlou 11 à 2 au stade Lucien-Yoshida. La « Jihesse » a préservé son fauteuil de leader tout en soignant sa différence de buts qui est désormais de +26. Avec toujours un petit point de retard, sa dauphine, l’US Gélima a fait certes un peu moins bien en ne s’imposant que par 5-1 mais son adversaire du jour, Bwapanu Sport, était d’un tout autre calibre que l’ESH.

Ce samedi, retour à la normale avec une 10e et avant-dernière journée de la phase aller. Baco sera en déplacement à Poindimié pour y affronter le promu CO Main Noire, un adversaire largement à sa portée. Par contre Gélima, même à domicile, devra se méfier d’une déroutante AS Grand Nord capable du meilleur comme du pire. Enfin, dans sa quête fébrile de points, Poindimié ira affronter Kanala Sport. Ce dernier sera-t-il sur le terrain cette fois, sachant que deux forfaits sont éliminatoires ?