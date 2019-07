Hervé Renard nouveau coach des Saoudiens

L'entraîneur français, qui avait démissionné de son poste de sélectionneur du Maroc deux semaines après l'élimination par le Bénin en 8e de finale de la Coupe d'Afrique (CAN), est « heureux de démarrer une nouvelle aventure sur un nouveau continent », l'Asie, lui qui a eu des expériences en France (Sochaux, Lille) et en Afrique (Zambie, Côte d'Ivoire, Maroc...). Hervé Renard, 50 ans, a gagné la CAN en 2012 avec la Zambie puis en 2015 avec la Côte d'Ivoire. Photo AFP