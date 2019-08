Huitièmes de finale de la Coupe, Dumbéa et Saint-Louis qualifiés

Les deux rencontres de ce 6e et dernier tour mettaient en scène quatre des meilleures équipes du championnat. Au stade Edouard-Pentecost, le leader Dumbéa donnait la réplique à Mouli, un adversaire redoutable certes mais par trop inconstant, capable du meilleur comme du pire, comme en témoigne sa modeste 6e place en championnat. Et samedi après-midi, Mouli n’était pas dans un très bon jour.

Difficile vainqueur 2-1 lors de leur affrontement de la 9e journée disputé le 6 juillet, la troupe de Francis Watrone n’a eu aucune peine cette fois à s’imposer 4 à 1 après avoir mené 2-0 au repos. Dumbéa a pris ainsi une belle revanche sur celui qui l’avait sorti prématurément l’an passé 5-4 après prolongation, dès l’entrée en lice des équipes de la PH en qualification provinciale.

Dans l’autre rencontre, le CA Saint-Louis recevait l’AS Kunié toujours invaincue en championnat qui a vu leur affrontement de la 8e journée déboucher sur un triste 0-0. Cette fois il fallait à tout prix un vainqueur quitte à en venir à la prolongation puis aux tirs au but. Et si cette extrémité n’a pas été atteinte, c’est bien lors de la 2e mi-temps de la prolongation que le CASL a fini par prendre le dessus pour s’imposer 3 à 2.

Vengeance

Le but de la qualification a été obtenu sur penalty alors que les deux équipes étaient à 2 partout, un score déjà acquis à la pause, au terme d’une première mi-temps très animée. Un an après, Saint-Louis s’est vengé de celui qui l’avait battu 1-0 au même stade ultime du tournoi provincial. Voilà un bon moment que le club le plus titré (6 victoires) en Coupe derrière Magenta n’avait plus disputé une phase finale.

Championnat

Avec la qualification de Dumbéa et Saint-Louis dans le Sud, tout est réuni pour permettre à la Commission fédérale d’organisation des compétitions de procéder au tirage au sort des 8es de finale. Prévus le14 septembre, ceux-ci regrouperont également les qualifiés du Nord (Poindimié, Baco), ceux des Îles (Essor Maré, Inter Bounatcha Ouvéa) ainsi que les 10 équipes de la Super Ligue. Les quarts de finale sont programmés le 21 septembre, les demi-finales le 28 septembre et la grande finale le 19 octobre.

En attendant, le championnat reprend ses droits demain après-midi avec la 10e et avant-dernière journée de la phase aller pour laquelle Dumbéa sera exempt. Deuxième à 6 points (30 à 24), l’AS Kunié aimerait bien en profiter pour réduire l’écart. Mais sera-t-elle suffisamment remise de son élimination en Coupe alors que se profile à l’horizon un délicat déplacement à Thio ?