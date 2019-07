L’AS Kunié dans le dernier carré du Sud en Coupe de Calédonie

Jouant crânement sa chance, l’Union Sportive Calédonienne, équipe phare des années 60-70 mais qui évolue désormais en 1re division, a malmené son adversaire durant toute la partie malgré la sécheresse du score. L’USC s’est même permise d’ouvrir le score en début de match avant de se faire rejoindre puis dépasser à la pause par son adversaire qui menait alors 2-1.

Huitièmes

En seconde période, le jeu était équilibré entre deux équipes qui se rendaient coup pour coup sans cependant parvenir à faire évoluer le score en raison de trop de maladresses devant les buts. Finalement, la victoire allait choisir définitivement le camp de l’ASK qui faisait le break en marquant un troisième but. Avec l’USC disparaissait le dernier représentant de la D. 1.

Victorieuse 3-1, l’équipe de l’île des Pins rejoint au 6e tour le CA Saint-Louis vainqueur une semaine plus tôt 2-1 d’Iaai Nord. Même s’il n’a plus son lustre d’antan, cet affrontement entre deux anciens lauréats de la Coupe s’annonce indécis et agréable à suivre. En témoigne le 0-0 qui a sanctionné leur débat du 22 juin dernier lors de la 8e journée de championnat.

Dans l’autre rencontre, Dumbéa FC, leader du championnat, fera face à Mouli pour des retrouvailles qui s’annoncent explosives. Le 6 juillet dernier lors d’un match avancé de la 9e journée du championnat, le DFC avait peiné pour l’emporter 2-1. Les vainqueurs de ces deux matches seront qualifiés pour les huitièmes de finale de la 65e édition de la Coupe de Calédonie.

Tirs au but

A ce stade de la compétition, les deux qualifiés du Sud se retrouveront en compagnie des représentants du Nord, JS Baco et RC Poindimié, ainsi que ceux des Iles, Essor de Maré et Inter Bounatcha d’Ouvéa. Lors du tournoi interîles, ces deux-là ont éliminé respectivement Wé-Luécilla et l’AS Ponoz aux tirs au but, au terme de rencontres qui se sont achevées sur le même score de 2-2 après prolongation.

Pour la 2e saison consécutive, les clubs de la PH Lifou sont absents du rendez-vous territorial de la Coupe qui comprend également les 10 équipes de Super Ligue. L’an passé où les Iles n’avaient qu’un seul représentant, c’était l’ES Wacaélé qui défendait les couleurs loyaltiennes. L’ESW sera encore présente début août mais en tant que club de Super Ligue.