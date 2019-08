La bonne affaire de l'AS Kunié

Alors qu'elle compte une rencontre en retard sur le leader Dumbéa, l'équipe de l'île des Pins est revenue à sa hauteur. Chaque équipe totalisant 32 points et ayant partagé les points (1-1) lors de leur affrontement direct de la 7e journée, c'est le goal average général qui permet de les départager. Et dans ce domaine, l'avantage est en faveur de Dumbéa avec +30 à +27. Mais ce compte d'apothicaire n'aura bientôt plus lieu d'être.

Pas plus tard que demain en fin d'après-midi, l'ASK s'installera dans le fauteuil de leader quel que soit le résultat de son match en retard de la 9e journée qui le verra recevoir l'ASC de Boulouparis au stade Charles-de-Gaulle.

Nourrir des regrets

Son avance serait de 4, 2 ou 1 point(s) en fonction d'une victoire, la huitième, d'un match nul, le troisième, ou d'une défaite, la première. En cédant une première place qu'il détient depuis le 1er juin, le DFC peut nourrir quelques regrets. Comme ces 2 points perdus samedi dernier au terrain de Sainte-Marie pour avoir été tenu en échec par une vaillante Olympique. L'équipe du club doyen du football calédonien menait 1-0 au repos et s'est fait rejoindre en seconde période, terminant même la partie à dix après le carton rouge infligé à son gardien pour une « sortie un peu trop musclée ».

« Finalement, c'est un nul équitable, chaque équipe ayant obtenu des occasions de but qu'elle n'a pas su convertir », analyse Kévin Ménielle. Un coach de l'Olympique heureux de la 3e place actuelle de son équipe due aux « progrès constants qu'elle affiche depuis plusieurs journées ». Ce qui est loin d'être les cas d'un autre ancien ténor du football cagou, le FC Gaïtcha qui s'enfonce, lui, dans un puits sans fond.

Addition salée

Face au promu Païta, le FCG a encaissé sa 9e défaite en 10 sorties. Le score de 5-2 ne laisse planer aucun doute sur l'état d'esprit actuel des joueurs, la plupart très jeunes, d'une équipe en proie au doute et en pleine déconfiture. Onzième et dernier, Gaïtcha accuse désormais 8 points de retard sur le 10e, Ouitchambo, qui a arraché le nul 3-3 à Thio, Boulouparis en faisant de même avec Mouli (2-2).

Mais le classement actuel risque de voler en éclats en raison des pénalités infligées aux clubs pour manquements aux obligations d'arbitrage. « Nous avons commencé à étudier les dossiers de chacune des onze équipes. C'est un travail complexe et on prendra tout notre temps pour statuer afin de ne léser personne. Pour certains clubs, l'addition risque d'être salée », prévient Joanès Sukémi, le président du Comité provincial sud de football.

Pierre Guillot