Football. Deux conseillers techniques régionaux (CTR), expérimentés et arrivés de Métropole ont été présentés hier matin à Nouméa : Michel Berbèche, 56 ans, sera chargé de la formation des entraîneurs, et Eric Chevalier, 58 ans, aura pour mission le développement et l’animation des pratiques du ballon rond. Les deux hommes veulent s’inscrire dans la durée.