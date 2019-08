La PH Nord entame son cycle retour

FOOTBALL. Avec un calendrier recomposé après la mise hors course pour forfaits répétés de Kanala Sport, la PH Nord KNS entame ce samedi son cycle retour. Après la victoire par 5 à 3 de l'AS Poum face à Bwapanu dans un match en retard de la 6e journée joué samedi dernier, le classement est enfin à jour, chacune des 10 équipes ayant disputé 9 rencontres.

Entre le leader Baco qui compte 23 points et la lanterne rouge CO Main Noire qui en possède 2, il y a donc un très gros écart de 21 points. Ce classement tient compte des pénalités infligées aux clubs pour l'absence de leurs arbitres lors des matches pour lesquels ils ont été désignés. Et à ce petit jeu, deux équipes sont particulièrement touchées, l'AS Grand Nord et le CO Main Noire ayant déjà perdu 4 points. Soit 1 point de plus qu'une victoire gagnée sur le terrain par les joueurs.

Quand on parle match retour on pense immédiatement à revanche, celle que les équipes battues lors de l'aller aimeraient bien prendre sur leurs vainqueurs. Mais pour certaines, entre désir et réalité il y a loin de la coupe aux lèvres. On voit mal comment le huitième Bwapanu, dominé 5-0 le 27 juillet dernier pourrait se venger du leader Baco, même si la rencontre se déroule sur le terrain de Kaala-Gomen.

Retour et revanche

Vengeance hautement improbable encore pour Poum corrigé 10-0 lors du derby par Grand Nord et pour l'ES Houaïlou même si Gélima ne l'avait emporté que 2-0 le 13 avril dernier. Enfin, Oundjo tentera de confirmer sa belle victoire 3-1 du 22 juin face à Main Noire qui connaît une saison difficile pour ses retrouvailles avec l'élite provinciale après avoir participé à la création de l'éphémère PH Grande Terre en 2012. On notera que le match entre Watiwé et Poindimié est reporté au 17 août, le terrain de Hienghène étant indisponible demain.