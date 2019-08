La sélection masculine des U18 s’envole pour le Vanuatu

Football. Le groupe entraîné par le technicien de Hienghène Félix Tagawa, nommé il y a quelques semaines en urgence, compte 20 joueurs dont 2 gardiens de but, part demain pour Port-Vila, la capitale du Vanuatu, afin de prendre part à un tournoi sous l’égide des Fédérations océanienne et européenne. La première édition du « OFC’s Youth Tournament U18 » se déroule du 15 au 24 août au stade Korman et accueille les équipes de l’Inde et de l’Estonie en invitées vedettes. La compétition regroupe six équipes en deux groupes, la Calédonie se retrouvant avec l’hôte vanuatais qu’elle affrontera le 15 août à 17 heures et avec les Indiens qu’elle rencontrera le 21 août à 17 heures également. L’autre groupe comprend l’Estonie donc, Tahiti et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Les premiers de chaque groupe fileront directement en finale tandis que les seconds se disputeront la médaille de bronze et que les troisièmes joueront le match pour la 5e place. Photo FedCalFoot