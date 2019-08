La victoire de l’espoir pour Wetr

Ce n’est là que le 3e succès d’une équipe qui fait d’une pierre deux coups. En prenant sa revanche sur un adversaire qui l’avait battu 2-0 à l’aller au stade de La Roche, Wetr cède aussi la lanterne rouge à Wacaélé, dominé par Magenta. Tous deux comptent 19 points, mais l’avantage au goal-average est doublement du côté de Wetr au général (-7 contre -17) et au particulier (victoire 3-1).

Il reste encore 8 journées à disputer et il paraît vain de se lancer déjà dans des comptes d’apothicaire. Mais c’est toujours réjouissant et rassurant de savoir qu’on n’est plus le mauvais élève de la classe. Emmanuel Hemelsdael, l’un des entraîneurs de Wetr le reconnaît : « Avec seulement 2 victoires on a fini dernier de la phase aller. On s’est donc dit que pour pouvoir se maintenir il faudra gagner au moins 4, voire 5 des 9 matches du retour ».

« Celui-là n’en est que le premier et on ne va pas s’emballer. Cette victoire fait plaisir car elle a été obtenue par une équipe de guerriers qui a su gérer les temps faibles et il y en a eu pas mal contre nous. Elle a su marquer au bon moment pour mettre fin à cette série de défaites par un but d’écart qui plombent notre classement. Cette fois le score a tourné en notre faveur », conclut Hemelsdael.

Occasions ratées

Le but de la victoire est signé Christopher Wacalie qui marque en force après avoir exploité une mauvaise relance de Jean-Baptiste Caroine (1-0, 58e). L’heure de jeu n’est pas encore atteinte et il reste beaucoup de temps aux deux équipes pour faire évoluer le score. Mais celui-ci ne bougera plus confirmant une 5e défaite qui laisse beaucoup de regrets à Patho. « Ce match était largement à notre portée, on a fait le jeu, on s’est procuré des occasions qu’on n’a pas pu exploiter, c’est dommage. Mais c’est ça le sport. On a vérifié à nos dépens que dominer n’est pas gagner. C’est le manque de réalisme qui nous a coûté la victoire, il ne suffit pas de se procurer les occasions, encore faut-il les mettre au fond », analyse lucidement Auguste Washetine, l’entraîneur de Patho.

Avec 21 points son équipe est toujours 7e certes, mais son avance n’est plus que d’une longueur sur Trio (20) et de deux sur le duo Wetr-Wacaélé (19). Tant dans la lutte pour le titre que celle pour le maintien, tous les prochains matches vaudront leur pesant de points.

Vainqueur de Ne Drehu, Lössi gagne trois places

L’AS Lössi de Jean-Pierre Enoka (en blanc) s’est imposée 1 à 0 lors du derby l’opposant au SC Ne Drehu du capitaine Mayrone Xalite. Photo P.G.

REMONTÉE. Descendue au 6e rang après sa défaite 5-3 de la journée précédente face à Wacaélé, l’AS Lössi est l’un des grands gagnants de cette 10e journée en s’imposant 1-0 face au SC Ne Drehu. Malgré l’étroitesse du score, cette quatrième victoire fait un bien fou à une ASL qui bondit à la 3e place. Avec un total de 25 points, elle en possède 2 de plus que le trio qui la précédait avant cette journée. Ne Drehu bien sûr, mais aussi le Mont-Dore et Tiga également battus.

La rencontre de samedi a surtout valu par son intensité et par l’engagement physique déployé par les 22 acteurs.

Contre-pied

Après seulement 3 minutes de jeu, Jean-Pierre Enoka manque de peu d’ouvrir la marque pour Lössi en envoyant le ballon sur la base du poteau droit des buts d’Ataney. C’est le début d’un festival de ratés des attaquants des deux camps, bien contrariés aussi par la vista des deux gardiens qui multiplient les arrêts décisifs. Il a fallu un peu de chance et beaucoup de réussite pour voir enfin Jonathan Kakou ouvrir le score pour Lössi.

Au terme d’une percée rageuse, le fougueux latéral gauche déclenche un tir puissant. Le ballon, dévié par le dos de Robert Forrest le défenseur droit d’Ataney prend Hné à contre-pied (1-0, 58e). C’est seulement la 2e victoire de Lössi lors des 10 derbys disputés depuis 2015 contre Ne Drehu. Ce dernier en a une de plus (3), les 2 équipes comptant également 5 matches nuls dont le 3-3 de l’aller. P.G.