Le PSG battu par l’Inter aux tirs au but

Le PSG, sans Neymar non retenu dans le groupe, a été battu aux tirs au but (6-5) par l’Inter Milan (1-1 à l’issue du temps réglementaire) lors de son troisième match amical d’avant-saison, dans la nuit de samedi à dimanche à Macao. L’Italien Samuele Longo, entré en jeu à la 64e minute, a égalisé dans le temps additionnel (90e+4) pour l’Inter, sur une erreur du gardien de but parisien Alphonse Areola, qui avait pourtant été excellent jusque-là. Le défenseur allemand du PSG Thilo Kehrer (en haut sur la photo) avait ouvert la marque pour l’équipe de Thomas Tuchel, de la tête, à la réception d’un coup franc tiré par la recrue espagnole Pablo Sarabia, à la suite d’une faute sur Kylian Mbappé. Photo AFP