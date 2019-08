Les U18 remportent leur premier match

Les moins de 18 ans ont effectué hier soir leur entrée en lice dans l’OFC Youth Development Tournament organisé au Vanuatu. L’équipe entraînée par Félix Tagawa s’est imposée 3-1 face à l’hôte vanuatais et doit maintenant patienter six jours avant d’affronter l’Inde pour leur 2e et dernier match de poule. Hier, les jeunes Cagous ont ouvert la marque par Jacques Watrone (1-0, 16e) et ont doublé la mise grâce à Luc Pougin (2-0, 46e). Puis des arrêts de jeu de folie ont vu Alan Hnawéo (3-0, 90e+1), et les Vanuatais sauver l’honneur sur coup de pied arrêté en plaçant une tête au second poteau (3-1, 90e+4).