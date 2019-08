Liverpool sur le toit de l’Europe

Il aura fallu attendre l’ultime tir au but pour connaître le dénouement de cette finale 100% anglaise. Après un 5 sur 5 réussi par les Reds, l'ultime tentative des Blues, tirée par leur jeune attaquant Tammy Abraham (21 ans), a été stoppée par Adrian, titulaire dans les cages de Liverpool en l'absence d'Alisson Becker, blessé. Un héros d'autant plus inattendu que le gardien espagnol, en fin de contrat avec West Ham, s'entraînait encore il y a plusieurs semaines avec un club andalou de sixième division, l'UD Pilas avant d'être recruté par Jürgen Klopp.

Avec cette quatrième Supercoupe d'Europe décrochée (1977, 2001, 2005 et donc 2019), le club de la Mersey s'évite un début de saison délicat, dix jours après avoir perdu un premier trophée, le Community Shield face à Manchester City.

UNE FRANçaise AU centre du terrain

Compte tenu du festival d'occasions manquées par Chelsea en fin de match, le couperet n'est pourtant pas passé loin pour les joueurs de Jürgen Klopp, qui dirigeait mercredi le 800e match de sa carrière d'entraîneur.

Mais les séances de tirs au but en finale européenne à Istanbul, Liverpool connaît bien : c'est sur les rives du Bosphore que les Reds ont écrit une des plus belles pages de leur histoire en étant sacrés champion d'Europe en 2005 face à un AC Milan « All Star » après avoir été menés 3-0 à la mi-temps.

Pour cette première édition de la Supercoupe d'Europe entre deux clubs anglais, un doublé de Sadio Mané a permis aux Reds d'égaliser (47e) après l'ouverture du score d'Oliver Giroud (35e) puis de mener (94e) jusqu'à un penalty sifflé par la Française Stéphanie Frappart - première femme à diriger une rencontre masculine majeure - et transformé par Jorginho (100e). Finalement sans conséquence pour Mohamed Salah et les siens.