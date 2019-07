Lorient démarre fort sa saison en Ligue 2

Le club breton a idéalement lancé son championnat en s'imposant 3 à 0 devant le Paris FC hier au stade du Moustoir en match décalé de la 1re journée de Ligue 2. Ce choc, disputé en grande partie sous la pluie entre le 4e du dernier exercice, le Paris FC, et le 6e, Lorient, a largement tourné en faveur des Merlus, supérieurs dans tous les compartiments du jeu et constants tout au long du match. De bon augure pour l'entraîneur Christophe Pélissier, arrivé cet été après deux saisons où Mickaël Landreau avait échoué à faire remonter les Bretons en Ligue 1. Les buteurs : Jimmy Cabot (11e), Matthieu Saunier (55e) et Yoane Wissa (77e).