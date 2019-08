Magenta-Lössi en tête d’affiche

Grâce à des effectifs de qualité, l’affrontement entre deux des équipes majeures du championnat élite a toujours donné lieu, bon an mal an, à du beau spectacle. Leurs retrouvailles cet après-midi ne devraient pas déroger à la règle. D’autant plus qu’il y a un gros enjeu, la deuxième place qualificative à la O-League 2021, Magenta et Hienghène étant déjà assurés de disputer celle de l’an prochain en qualité de champion et vice-champion 2018.

Actuellement deuxième et troisième, respectivement à 7 et 13 longueurs du leader Hienghène, Magenta et Lössi sont séparés par 6 points. Il faut donc à Lössi gagner impérativement pour réduire l’écart. Ce qui rendrait également service à tous ceux qui le suivent au classement. Entre le Mont-Dore, quatrième avec 23 points, et la lanterne rouge Wacaélé qui en compte 19, l’écart est minime.

Tout reste possible

Tout reste donc possible, tant dans la course au podium que dans celle du maintien. Le 13 avril dernier lors du match aller à Numa-Daly, Magenta l’avait emporté petitement 2 à 1 grâce à des buts de Richard Sélé et Nathanaël Hmaen contre un de Fonzy Ranchain. Pour Lössi, la défaite était d’autant plus rageante que le but de Hmaen avait été marqué en toute fin de match, à la 87e minute.

L’autre grande attraction de la journée, c’est le délicat déplacement de Hienghène à Lifou pour y affronter Ne Drehu. « C’est un adversaire qui nous a toujours donné du fil à retordre en pratiquant un bon football. On s’attend donc à un match difficile », avoue Félix Tagawa, l’entraîneur de l’équipe leader du championnat.

D’autant que tout au long des matches aller, Ne Drehu a été le seul adversaire à avoir ramené des points de son déplacement à Hienghène. Ataney a même mené 1-0 jusqu’à la 80e minute moment qui a vu Brice Dahité répondre au but réussi en fin de première période par Denis Wahéo (40e). « Ils étaient bien regroupés en défense et ce bloc compact nous a empêchés de développer notre jeu habituel. Il faut dire aussi que nos attaquants ont gâché beaucoup d’occasions. La saison débutait et les joueurs se cherchaient encore sur le terrain », se souvient Félix Tagawa.

L’opposé du tableau

Le coach espère bien voir son équipe empocher une 10e victoire qui lui ferait faire un pas supplémentaire vers son deuxième sacre, deux ans après le premier.

A l’opposé du tableau, l’AS Wetr et l’ES Wacaélé, qui comptent 19 points chacune, ne seront pas à la fête en ayant à affronter des candidats déclarés à la 2e place et désireux d’effacer leur échec de la semaine dernière. Neuvième, Wetr doit se rendre à Boulari pour y rencontrer l’AS Mont-Dore battue 4-2 à Hienghène alors que Wacaélé, dixième et dernier, vient à Nouméa défier Tiga qui aimerait bien faire oublier le calamiteux déplacement conclu sur une défaite 1-0, à Lifou face à Trio Kejeny.

Pierre Guillot