Messi suspendu trois mois... en Argentine

Lionel Messi a été suspendu trois mois en sélection nationale pour les critiques formulées contre la Confédération sud-américaine (Conmebol) lors de la Copa America en juillet. Il écope en outre d'une amende de 50 000 dollars (5,4 millions de francs). Il s'était montré très remonté après avoir reçu un carton rouge lors du match pour la 3e place contre le Chili (2-1). « On ne doit pas faire partie de cette corruption, de ce manque de respect. On en a marre (...) des arbitres et de tout ce qui gâche le spectacle », avait affirmé la star du Barça. Le quintuple Ballon d'Or ne pourra pas disputer les matchs de son équipe nationale jusqu'à début novembre prochain, mais sera éligible pour la campagne de qualifications sud-américaines au Mondial 2022.