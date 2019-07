Nabil Fekir, un départ quasi inéluctable

FOOTBALL. Les jours de Nabil Fekir semblent désormais comptés à Lyon. Le meneur de jeu français, qui a soufflé sa 26e bougie jeudi, devrait logiquement quitter son club formateur cet été. Le Lyonnais pourrait prendre la direction de l’Espagne dans les jours ou semaines à venir alors que le Betis Séville se trouve en pole position. Le joueur serait d’accord pour un engagement de cinq ans à hauteur de six millions d’euros annuels.

Mais les deux clubs doivent encore trouver un accord financier. Alors que le club sévillan propose actuellement une offre autour de 20 millions d’euros, l’Olympique Lyonnais espère minimum 25 millions d’euros pour son capitaine.

DES ENVIES D’AILLEURS

Le départ est malgré tout jugé comme « très probable » par Sylvinho, le nouvel entraîneur de l’OL. « Il négocie son transfert, on ne sait pas quand on sera fixés mais, pour lui comme pour le club, le mieux serait que cela arrive le plus vite possible », a déclaré le technicien brésilien, quelque peu résigné. Avant de rendre un hommage appuyé au capitaine des Gones : « C'est un joueur merveilleux, un footballeur de très haut niveau, rien que le voir conduire le ballon à l'entraînement, c'est un bonheur. Bien sûr qu'il va nous manquer ».

Mais les envies d’ailleurs sont trop grandes pour Nabil Fekir, dont le contrat arrive à échéance en 2020. Il y a un an, malgré une saison aboutie et un titre de champion du monde en Russie, le natif de Lyon n’avait pas trouvé de point de chute après un transfert avorté à Liverpool. Si les deux clubs étaient tombés d’accord sur une indemnité autour de 65 millions d’euros, le joueur avait été recalé lors de la visite médicale.