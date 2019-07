Le champion d'Europe, Liverpool, a été corrigé par Naples (3-0, buts d’Insigne, Milik et Younes) en amical à Édimbourg, à une semaine du Community Shield face à Manchester City. Toujours privés de leur trio d'attaque Salah-Mané-Firmino et de leur dernier rempart Alisson Becker, qui reprennent tardivement en raison de leur participation à la CAN et la Copa América, les Reds ont concédé une 4e défaite dans cette présaison.