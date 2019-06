FUTSAL. Perry Gautier, 59 ans, a officié lors des « Coupes du monde 1996 en Espagne et 2000 au Guatemala ». Devenu « formateur UEFA et instructeur Fifa », ce Flamand a passé la semaine dernière sur le territoire. Il a tenté d’aider une dizaine d’arbitres à améliorer leur gestion d’un match. Avec accent et humour belges au rendez-vous.