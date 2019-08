Frank Ntilikina veut dorénavant s’imposer en Bleu

BASKET. Professionnel depuis 2015, drafté par les New York Knicks en NBA en 2017, Frank Ntilikina veut s’imposer en équipe de France. S’il est encore novice sous le maillot bleu, le « French Prince », son surnom à New York, n’a plus du tout l’allure d’un rookie.

Après deux saisons complètes avec Strasbourg marquées par deux finales perdues de Pro A (contre Villeurbanne en 2016 et Chalon-sur-Saône en 2017), il est drafté en NBA à la 8e position, le meilleur classement d’un Français dans cette bourse annuelle qui permet aux franchises américaines de recruter les meilleurs jeunes joueurs de la planète.

Après une deuxième année difficile en NBA, ternie par une blessure à l’aine qui lui a fait manquer la deuxième moitié de la saison, Frank Ntilikina a donc connu sa première sélection en équipe de France A, mardi matin à Pau, lors d’un match de préparation face à la Turquie. Malgré la défaite (74-69), le numéro 1 des Bleus a rendu une copie très propre avec deux points, deux rebonds et six passes décisives en quinze minutes de jeu. Une performance saluée par le sélectionneur Vincent Collet.

« Un de mes objectifs »

« Pour l’équipe de France, je suis là », a assuré le joueur. C’est un honneur pour moi d’être appelé en équipe de France. Je savais qu’un jour ou l’autre, ça allait arriver. C’était un de mes objectifs. Je m’y étais préparé mentalement », a souligné le meneur de jeu.

Pourtant, son début de préparation a failli être tronqué. Alors que tous les joueurs français évoluant dans la ligue nord-américaine ont été libérés par leurs clubs, l’autorisation des Knicks pour qu’il puisse commencer à s’entraîner n’est parvenue que dans la nuit du 28 au 29 juillet à Paris, soit deux jours après la date de reprise des Bleus.

Mais tout n’est pas encore gagné. Présélectionné pour la préparation au Mondial en Chine (du 31 août au 15 septembre), Frank Ntilikina devra encore faire ses preuves pendant les matches de préparation pour faire partie de la liste définitive, composée de douze ou treize joueurs, qui s’envolera vers l’Asie à la fin du mois.