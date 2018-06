ARTS MARTIAUX. Invité par le Zanshin Aïkido Dojo, club nouméen affilié à la Fédération Française d’aïkido, aïkibudo et affinitaires (FFAAA) et à l’école Kinshinkai de Léo Tamaki, le Japonais a tenté, samedi et hier, d’effacer les barrières entre les disciplines.