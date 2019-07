Ils commencent en douceur à Hawaï

Alain Destours, Daniel Pennel et Yves Armand participaient hier à la 1re des 5 journées du Hawaiian International Billfish Tournament, au large de l’île de Kona, à Hawaï. Une session de pêche où une quarantaine de marlins ont été remontés (puis relâchés)… mais pas sur le bateau des Calédoniens. « On a quand même eu deux démarrages de gros poissons, on pense que c’étaient des marlins, mais on n’a rien attrapé », raconte Alain. Rien d’inquiétant puisqu’il y a uniquement 15 des 41 bateaux qui ont capturé une prise. « Rien n’est encore joué, il reste quatre jours », précise Alain.