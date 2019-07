Impey s’impose, Alaphilippe reste en jaune

TOUR DE FRANCE. Le Sud-Africain Daryl Impey (Mitchelton) a enlevé la 9e étape du Tour de France à Brioude (Haute-Loire), dans la nuit de dimanche à lundi.

Dans cette étape ensoleillée de bout en bout, la course a pris tournure dès le premier quart d'heure avec l'échappée de 14 coureurs rejoints ensuite par l’Espagnol Marc Soler. Daryl Impey, qui a déjà eu l’honneur de porter le maillot jaune en 2013, a devancé son dernier compagnon de route, le Belge Tiesj Benoot, au terme de 170,5 kilomètres.

Le peloton, lui, s'est présenté avec un retard dépassant les 16 minutes. Au lendemain de la bataille intense de Saint-Étienne, qui a permis à Julian Alaphilippe de récupérer le maillot jaune, une trêve s'est imposée naturellement aux favoris du Tour. « C'était parfait pour nous. Il n'y avait pas de coureurs dangereux dans l'échappée, on a contrôlé », a commenté le Français, qui a donc conservé la place de leader en ce jour de fête nationale. Suffisant pour rêver du classement général ? « Le plus dur reste à venir, avec des étapes de haute montagne et beaucoup d'altitude. Mes ambitions pour le classement général n'existaient pas avant le départ, elles ne sont pas tombées du ciel parce que j'ai le maillot jaune », a-t-il répondu.

Hormis une tentative symbolique et anecdotique de Romain Bardet, l'enfant du pays qui s'est montré dans la dernière côte après un début de Tour difficile, le haut du classement est resté identique. Un statu quo qui profite à Thibaut Pinot, troisième au général, qui conserve ses 19 secondes d’avance sur le Britannique Geraint Thomas, grand favori à la victoire finale.

La nuit dernière, la 10e étape reliait Saint-Flour à Albi. Une étape longue de 217,5 kilomètres avant la première journée de repos pour les coureurs.